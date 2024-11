Sicurezza idraulica, il Consorzio Bonifica sempre a lavoro

Grosseto: Proseguono gli interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per la sicurezza idraulica della Maremma. Cb6 ha eseguito i lavori di manutenzione ordinaria, inseriti nel piano della attività della bonifica, sul fosso dell’Agnone, nella zona del Grilli, all’interno del territorio comunale di Castiglione della Pescaia.

E’ stata rimossa la vegetazione infestante presente in eccesso nella sezione idraulica per ripristinare l’efficienza idraulica del corso d’acqua. Questo intervento permette di ridurre il rischio idraulico poiché il fosso dell’Agnone scorre sotto il ponte della strada provinciale Macchiascandona e di alcune strade bianche che portano ai poderi vicini. I lavori sul corso d’acqua, inserito nell’unità idrografica Pianura Grossetana, sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.