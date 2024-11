Per la giornata contro la violenza sulle donne un evento dedicato alla memoria di Norma Di Pietro

Manciano: Anche Manciano dice no alla violenza sulle donne. La Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili in collaborazione con l’associazione Olympia De Gouges, con il sostegno del Comune di Manciano, ha organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne un evento di sensibilizzazione sul tema. Grazie alla collaborazione di Banca Tema e Tema Vita e del Polo culturale Pietro Aldi l’incontro sarà ospitato a Saturnia nella sala Onorato Bartolini.

«Come istituzione e come cittadini abbiamo il dovere di diffondere una cultura contro ogni forma di violenza o discriminazione – spiega l’assessora alle Pari opportunità, Daniela Vignali –: il 25 novembre è una data per riflettere e per accendere i riflettori su un fenomeno dilagante come quello della violenza ai danni delle donne. Purtroppo il femminicidio in Italia e nel mondo è all’ordine del giorno, dobbiamo tutti lavorare per creare una società fondata sul rispetto e sul dialogo. Ringrazio a nome di tutta la giunta comunale, la Consulta, le associazioni e tutti i protagonisti di questo bellissimo evento».

L’appuntamento è domenica 24 novembre alle ore 17.00: il pomeriggio inizierà con la presentazione del progetto “Proserpina” a cura dell’associazione culturale Velcha, una rassegna artistica che interesserà il territorio del Comune di Manciano con installazioni permanenti pensate per dare continuità ai temi del 25 novembre e rendere tangibile l’impegno della comunità nel contrasto alla violenza.

Poi sarà la volta dello spettacolo di Silvia Priscilla Bruni: “Bellabbbestia, principersa per scelta”, un monologo comico sull’educazione delle fanciulle che porterà il pubblico a ridere ma anche riflettere. Il monologo sarà accompagnato dalla musica dei “Diavoli blu” (Michele Borgogni e Mattia Neri).

L’evento è a ingresso libero e sarà dedicato alla memoria di Norma Di Pietro attiva nell’associazionismo locale e impegnata nel contrasto alla violenza di genere all’interno del Centro antiviolenza dell’associazione Olympia De Gouges.