Fideuram porta Beppe Bergomi a Follonica

Follonica: Con il motto "Chi sogna arriva prima di chi pensa", che ha ispirato l’intera serata, Fideuram ha organizzato un incontro che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone al Teatro La Fonderia di Follonica. Tra i presenti, molti esponenti della comunità locale, per una serata che ha avuto come protagonista il campione del mondo Beppe Bergomi, il quale ha offerto al pubblico riflessioni profonde e momenti di grande empatia.

Durante l'evento, Giuseppe Riccardi, amministratore delegato di Fondi & Sicav, ha avviato una conversazione coinvolgente con Bergomi, focalizzandosi sui valori dello sport, come l'importanza di avere una guida, il lavoro di squadra e il modo di affrontare la paura. Il tema della fiducia è emerso come un pilastro essenziale, tanto nello sport quanto nel contesto professionale, rappresentando la base su cui costruire il raggiungimento di obiettivi comuni e il superamento di qualsiasi sfida.

Alessio Gabrielli, Regional Manager Fideuram. Regional Manager Fideuram ha così commentato: "I valori dello sport, come il lavoro di squadra e la passione, riflettono le emozioni che le persone provano quando investono, come l'impegno, la determinazione e la gratificazione nel raggiungere obiettivi significativi. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, in particolare ai miei compagni di squadra, il cui impegno ha reso questa serata davvero speciale”.

L'evento ha visto la partecipazione di diverse personalità locali, tra cui il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno di Fideuram nel territorio ben rappresentato dalla partecipazione sul palco di tutti i Private Banker operanti nella piazza e che gestiscono complessivamente 700 milioni di euro, a beneficio di oltre 5.000 clienti di Follonica e della provincia di Grosseto, coordinati dal Divisional Manager Fideuram della Toscana Sud, Aldemaro Machetti.

L'evento si è concluso con l’annuncio dell’inaugurazione, prevista per il 2025, degli uffici Fideuram di Follonica, che saranno completamente rinnovati e ampliati nella storica sede di via Pratelli 6, un ulteriore passo per rafforzare la presenza di Fideuram sul territorio.