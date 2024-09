San Rocco Festival ‘24: un anno speciale coronato dal successo

Marina di Grosseto: Il 2024 ha segnato un anno di svolta del San Rocco Festival, per l’ampliarsi della programmazione e delle sue prospettive. Nato nel 2020, ha confermato in questa quinta edizione l’entusiasmo con cui è stato accolto al debutto, confermandosi un’eccellenza per la qualità e la popolarità delle sue proposte. Si sono succeduti grandi interpreti teatrali, da Alessandro Benvenuti, con il primo sold out della stagione, a Andrea Cosentino, che ha donato uno straordinario spettacolo, e Tommaso Banfi, con una intensa e commossa prestazione d’attore; serate d’autore con il Pluto dei Sacchi di Sabbia e Lampedusa Beach di Accademia Mutamenti; manifestazioni di solidarietà, dalla mostra del Calendario Orfeo per il sostegno al reparto Pediatria dell’Ospedale al concerto per la Fondazione Il Sole, che ha segnato un altro sold out, come anche l’originale e apprezzato concerto Songbook del Grey Cat Festival. Infine uno Spazio bimbi con il Piccolo Principe di Saint Exupery, che continua a riscuotere una grande partecipazione di bambini e famiglie, e le incursioni urbane di Stalker Teatro con il suo Prospero, installazione artistica partecipata con musica dal vivo in una doppia replica diurna e notturna nel centro del paese.







Si è formato così un pubblico attento e preparato, popolare e abituato alla qualità, che ha saputo accogliere le novità di quest’anno. Prima di tutto San Rocco Classica, una nuova manifestazione autonoma collocata in coda al Festival vero e proprio, curata e gestita in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Nelle sue tre serate ha registrato concerti di alto livello, dalle presenze internazionali del direttore Franz Schottky e della giovane violinista Xenia Bergmann, alla bella prestazione della Vivace Orchestra Giovanile diretta da Massimo Merone, fino alla splendida serata barocca impreziosita dalla viola di solista di Francesco Fiore, e ha diversificato e ampliato l’offerta culturale.

A questa sezione, promossa d’intesa con l’Assessorato alla Cultura, si è aggiunta inoltre una nuova manifestazione, Grande Estate al Mare, voluta dall’Assessorato al Turismo, affidata alla Pro Loco e realizzata da Ad Arte: cinque serate di musica e comicità sempre sullo stesso palco, in cui hanno spiccato le “perle” artistiche di Nada e Sergio Sgrilli, insieme a Ginevra di Marco e Paolo Hendel, e al teatro di inclusione sociale di Tuttiateatro. Che hanno trasformato gli ultimi dieci giorni di agosto e i primi di settembre in una kermesse sempre molto attrattiva e partecipata.





“È con grande soddisfazione che chiudiamo questa bella edizione di un San Rocco Festival espanso” - dichiara il direttore artistico Giorgio Zorcù - “un Festival che è ormai diventato, nella sua assoluta autonomia e indipendenza artistica, un valore aggiunto dell’offerta turistica, che dimostra come la capacità di attrazione deriva da un’identità artistica precisa e originale, dalla grande qualità delle proposte, dalle produzioni originali, insieme alla promozione delle eccellenze artistiche locali, assumendosi sempre il rischio del nuovo ai fini di una crescita culturale di tutti gli abitanti e dei giovani. Se nel 2020 era stata una scommessa, oggi si può dire che è stata vinta, e che il Forte San Rocco gode ora di una grande reputazione, e di una sequenza di eventi lunga un mese e mezzo, un patrimonio importante da non sprecare. Nonostante i venti di crisi sulle finanze pubbliche locali, che si preannunciano per il prossimo anno, confidiamo che i vari soggetti che hanno concorso alla sua realizzazione trovino l’intesa per rilanciare questo bel progetto, rendendolo solido e stabile per i prossimi anni, e mantenendo la forte identità e il pubblico che si è saputo conquistare”.

Il San Rocco Festival è ideato e organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Pro Loco di Marina e Principina a Mare e sponsor privati locali.