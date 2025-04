“Le voci della storia” edizione 2025

Manciano: Il Comune di Manciano e il Museo diffuso della comunità mancianese presentano la nuova edizione de “Le voci della storia 2025”. Quest'anno la rassegna è dedicata al patrimonio culturale materiale e umano del Comune di Manciano, noto come la “terra tra i due fiumi” Fiora e Albegna, un territorio ricco di storia e tradizioni destinato a confluire nel Museo diffuso della comunità mancianese.

L'iniziativa si propone di valorizzare le aree archeologiche meno conosciute e in via di apertura al pubblico, come il Saturnia Museo Urbano, e di mettere in risalto le collezioni comunali in via di valorizzazione, tra cui la collezione Babbanini di oggetti della vita contadina (“Il Sale della Terra”), i cimeli delle due guerre mondiali della collezione ex Combattenti, e la collezione Danesi di pietre e minerali locali. Oltre al patrimonio materiale, la rassegna celebra anche il patrimonio umano, raccontando la storia di contadini, minatori e uomini di cultura che hanno lasciato il segno nella comunità. Tra i protagonisti vi saranno le figure di Alfio Cavoli e Lilio Niccolai, nonché il racconto delle fatiche e del coraggio dei lavoratori locali attraverso spettacoli teatrali e letture sceniche curate dal Teatro Studio Grosseto.

Il programma degli eventi è ricco e variegato, pensato per coinvolgere i cittadini e i visitatori in esperienze culturali di grande interesse.

«Le Voci della storia si conferma un appuntamento importante per la nostra comunità, sin dall'inizio di questa amministrazione, e continuerà a esserlo negli anni a venire grazie all'impegno di risorse significative da parte del Comune. È un progetto culturale che punta a riscoprire e valorizzare la nostra identità collettiva, unendo memoria e innovazione – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura –. Attraverso il Museo diffuso della comunità mancianese, vogliamo non solo preservare il nostro patrimonio materiale, ma anche raccontare le storie delle persone che hanno contribuito a plasmare la nostra comunità. Eventi come questi sono fondamentali per mantenere vivo il legame tra passato e presente, coinvolgendo attivamente i cittadini e i visitatori. Ringrazio il direttore del Museo, Massimo Cardosa, Arci Manciano e la Biblioteca comunale Antonio Morvidi per la preziosa collaborazione».

Si comincia oggi domenica 6 aprile alle ore 10.00, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, con la passeggiata archeologica "Saturnia museo urbano: fuori le mura". Successivamente, sabato 24 maggio alle ore 17.00, in piazza Giuseppe Garibaldi a Poggio Capanne, avrà luogo il reading musicale "Il Giustiziere di Cellere", curato da Teatro Studio. Sempre dedicato alla storia del lavoro e del territorio, sabato 14 giugno alle ore 17.00, ai giardini pubblici di San Martino sul Fiora, andrà in scena la lettura scenica "Miniera... e le stelle stanno a guardare", a cura del Teatro Studio.

Sabato 28 giugno alle ore 17.00, al Circolo Arci di Manciano, si terrà la conferenza musicale "La famiglia Chiti e la musica a Manciano", condotta da Michele Santinelli e Cristiano Bellezzi.

A seguire, mercoledì 9 luglio alle ore 21.00 in piazza Magenta, a Manciano, si svolgerà l'evento "La notte della luna: luna d’Oriente", una conferenza con reading teatrale a cura di Massimo Cardosa, Francesca Lotti e Teatro Studio. Sabato 6 settembre, alle ore 17.00, in località Marruchetone (tra la Sgrilla e lo Sgrillozzo) alla Cooperativa Mazzolai, si terrà lo spettacolo site-specific "Il sale della terra", a cura del Teatro Studio, che ripercorre l'occupazione delle terre a Manciano all’inizio del ‘900.

Il 27 settembre alle ore 17.00, a Le Stanze a Manciano, sarà la volta della presentazione della Collezione Danesi e delle raccolte comunali con l'incontro intitolato "Miniere e minerali nel territorio mancianese", a cura di Paolo Pratesi. Sabato 25 ottobre, sempre alle ore 17.00 e sempre a Le Stanze, sarà dedicato alla figura di Lilio Niccolai in occasione del 100° anniversario della sua nascita, in un evento curato da Lucio Niccolai. La rassegna si chiude mercoledì 6 novembre alle ore 17.00, a Le Stanze, con la presentazione della collezione di cimeli dei conflitti mondiali dell’Associazione ex combattenti, nell'incontro intitolato "Mancianesi al fronte", a cura di Daniele Pratesi.