Giani e Nardini “I viaggi della Memoria ripartono dai luoghi della deportazione nazifascista in Italia”

Firenze: Da Fossoli alla Risiera di San Sabba. Tra incontri con storici della deportazione e con una compagna di viaggio come Andra Bucci, sopravvissuta alla Shoah assieme alla sorella Tatiana.

A 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, il viaggio della Toscana sulle tracce della Memoria ricomincia dai luoghi della deportazione nazifascista in Italia.

Lunedì 7 aprile prende il via da Firenze un nuovo percorso che porterà a bordo di tre pullman 81 studentesse e studenti di 21 scuole secondarie di secondo grado di quasi tutte le province toscane in alcuni dei siti più emblematici nel nostro Paese dove occupanti nazisti e fascisti repubblichini misero in atto i loro piani di persecuzione e deportazione.

Organizzato assieme alla Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana, sarà un viaggio di 3 giorni. Ragazze e ragazzi saranno accompagnati da 25 insegnanti che porteranno con sé il loro bagaglio di conoscenze apprese durante la settima edizione della winter school regionale sulla Memoria tenutasi nei mesi scorsi.

Sarà un viaggio che porterà alla conoscenza diretta dei luoghi che anche sul nostro territorio nazionale fecero parte dell’universo concentrazionario costruito dall’orrore nazifascista.

“Siamo orgogliosi - spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini - di rilanciare il nostro impegno sulla Memoria con questo viaggio assieme alle giovani generazioni, a 80 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz e dalla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, e in vista della partenza del Treno toscano verso il principale campo di concentramento e sterminio in occasione del prossimo 27 gennaio grazie ai fondi Fse+”.

L’itinerario toccherà la Risiera di San Sabba a Trieste, unico lager nazista in Italia dotato di forno crematorio, il campo di prigionia e smistamento di Fossoli e il Museo Monumento dl Deportato Carpi, Mo).

Culminerà con un incontro nel capoluogo giuliano con Andra Bucci, scampata allo sterminio assieme alla sorella Tatiana agli esperimenti di Mengele nel campo di Auschwitz, e da tempo impegnata in una instancabile attività di testimonianza con le giovani generazioni, a partire dalle numerose edizioni dei Treni della Memoria e dei Meeting con le scuole organizzati dalla Regione Toscana, all’ultimo dei quali le è stato consegnato il Pegaso d’Oro.

L’ultima tappa è prevista il 10 aprile nel capoluogo toscano al Memoriale delle deportazioni, dove è custodito il Memoriale degli Italiani di Auschwitz.

“Far conoscere questi luoghi dell’orrore, che sono esistiti anche in Italia e non solo nell’Est Europa – aggiungono Giani e Nardini - significa fornire l’occasione per una comprensione profonda di cosa è stata la pagina più buia della storia dell’umanità e quindi dare concretezza a un passaggio di testimone indispensabile visto che per ragioni anagrafiche sono sempre meno coloro che hanno vissuto sulla propria pelle quegli orrori”.

“La Toscana – concludono presidente e assessora - si conferma in prima linea riguardo a un sempre più indispensabile lavoro sulla Memoria di fronte ai rischi di un ritorno di ideologie antidemocratiche e totalitarie, nello spirito di quanto ci dicono sia il nostro statuto, sia la nostra legge regionale 38/2002, assieme alla legge 211/2000 istitutiva del Giorno della Memoria. Lo facciamo con l’obiettivo di sempre: ricordare lo sterminio degli ebrei e quello di Rom e sinti, persone disabili, testimoni di Geova, le deportazioni e le persecuzioni per motivi religiosi, politici, razziali, per orientamento sessuale e dei militari italiani che scelsero di non seguire Mussolini e la Repubblica di Salò”.