Responsabilità e rispetto: il viaggio formativo dell'Istituto comprensivo Follonica1

Follonica: Uso consapevole dei Social media, conoscenza del territorio e sport come sinonimo di diffusione dei valori della lealtà. L’offerta formativa dell’Istituto comprensivo “Follonica1” si arricchisce di nuove iniziative di qualità. Nei giorni scorsi, infatti, le ragazze e i ragazzi delle classi 1D e 1C della scuola media “Pacioli” e delle primarie Calvino e Rodari hanno partecipato al Parco centrale all’iniziativa “Una vita da social” promosso dalla Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sull’uso responsabile dei social network. Un autocarro è stato trasformato in aula multimediale in cui i poliziotti specializzati hanno illustrato l’importanza di essere consapevoli dei rischi legati all’uso dei social media, sottolineando la necessità di prestare attenzione a ciò che si pubblica online e alla protezione dei propri dati personali. Tra i temi trattati, anche il diritto alla privacy e le strategie per evitare fenomeni come il cyberbullismo.

“Un momento speciale dell’evento – spiegano i docenti - è stato l’intervento della fiorettista Vittoria Ciampalini, atleta del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, medaglia d’argento ai Campionati Europei U23 di Budapest nel 2023. La giovane campionessa ha parlato dei valori che uniscono lo sport alla responsabilità sociale, dimostrando come il rispetto delle regole, anche online, sia un aspetto cruciale della vita quotidiana”.

E non solo. Il comprensivo Follonica1, da sempre, pone grande attenzione anche alla conoscenza delle bellezze e delle particolarità del nostro territorio. Nei giorni scorsi le classi 3A, 3C, 3D e 3E della “Pacioli” sono andate a Monterotondo per scoprire i segreti e le potenzialità delle geotermia.

Non sono mancate una visita al Museo di Larderello e alle Biancane in cui gli studenti e le studentesse hanno potuto riflettere sui temi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica. Inoltre, hanno avuto l’opportunità di comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente e delle risorse naturali per il futuro del nostro Pianeta.

C’è inoltre lo sport che diventa volano di crescita personale e di diffusione del valore della lealtà. Ne sono un esempio i Campionati Studenteschi di Pallamano, disputati nel mese di marzo, in cui i ragazzi e le ragazze della “Pacioli” hanno prevalso nella fase locale conquistando, con impegno e spirito di squadra, la finale provinciale. “I nostri cadetti e le nostre cadette – spiegano i docenti – hanno giocato con serietà e con divertimento e anche se nella fase provinciale non sono riusciti a conquistare il podio, hanno comunque dimostrato serietà e profondo spirito di collaborazione e di rispetto delle regole del gioco.

Anche nelle sconfitte si cela un’importante lezione: lo sport insegna a rialzarsi, a migliorarsi e a dare sempre il massimo, indipendentemente dal risultato. La nostra scuola crede fermamente nei valori della lealtà, del rispetto e della crescita personale, e queste esperienze sono fondamentali per il percorso formativo degli studenti”.