Ferrovie, Potenti (Lega): C'è dolo dietro incendio binari a Livorno.

Roma: "La Polfer ha accertato che l'incendio vicino ai binari tra Livorno e Quercianella di giovedì, che ha mandato in tilt la circolazione sulla linea Pisa-Roma e Grosseto-Pisa, era doloso. - Lo dichiara Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della commissione Trasporti di Palazzo Madama. - L'intervento della polizia ferroviaria e dei vigili del fuoco ha ricostruito come sulla struttura di Rfi deputata alla ripetizione dei segnali elettrici per la sicurezza dei convogli fosse presente benzina. L'episodio conferma l'esistenza di un problema di dolosità dietro alle difficoltà nella funzionalità delle linee ferroviarie che hanno creato quest'anno gravi disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Ricordiamo che episodi similari sono stati oggetto di un esposto del gruppo FS su cui le indagini sono ancora in corso. Davanti a quanto avvenuto tra Livorno e Quercianella, cosa hanno da dire coloro che ironizzavano e delegittimavano le denunce fatte in Parlamento dal Ministro dei Trasporti e Vicepremier Matteo Salvini?".

“L’attentato sui binari a Livorno - afferma il deputato leghista Andrea Barabotti - smentisce chi minimizza i boicottaggi ferroviari. È un’escalation preoccupante che richiede indagini rapide, pene severe e più controlli. Tutelare la sicurezza e la mobilità degli italiani dev’essere una priorità”.