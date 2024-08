Rissa con arma bianca in città, tre feriti. Un uomo di 28 anni trasferito alle Scotte di Siena

Grosseto: Intervento del 118 della Asl Tse alle 02:07 per rissa con arma bianca fra tre persone a Grosseto in Via Adda. Tre uomini coinvolti. Sul posto Automedica di Grosseto e due ambulanze della Misericordia di Grosseto, insieme anche alle forze dell'Ordine.

Un paziente di 18 anni è stato trasportato al Pronto soccorso di Grosseto in codice 3, un altro di 28 anni è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto in codice 2. Una terza persona è stata soccorsa in Via Beethoven da ambulanza Croce Rossa di Grosseto e trasportata in codice 3 al pronto soccorso di Grosseto.

Alle ore 03:50 il paziente di 28 anni è stato trasferito all'Ospedale Le Scotte con Pegaso 2 in codice 3.