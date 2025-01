Ringraziamenti della Croce Rossa Italiana- Comitato della Costa d'Argento

Per aiuti e prodotti pervenuti a Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento siamo a ringraziare la Farmacia Felia di Capalbio e Capalbio Scalo, per alcuni alimenti e prodotti donati a CRI. Grazie anche al volontario Fabio Sarti.

Capalbio: Essere vicini a questa grande organizzazione umanitaria internazionale, significa andare incontro a fasce di popolazione sempre più in difficoltà anche nel nostro territorio, vedi anziani, pensionati, famiglie con un solo reddito..

Rinnoviamo inoltre i ringraziamenti più sentiti, ai proprietari del Forno Marconi di Neghelli, per il pane che viene via via donato alla Foresteria dei Volontari del Comitato, sede di Orbetello.

Prosegue, grazie alla Sezione Soci della Unicoop Tirreno, della Costa d'Argento, la raccolta di prodotti alimentari e per la casa, con il " cestello della solidarietà ", posizionato presso il SuperMercato Unicoop Tirreno nel Quartiere di Neghelli, ad Orbetello.