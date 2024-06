Recondite Armonie: Concerto finale giovani musicisti sabato 15 Giugno

Grosseto: Domani sera, Sabato 15 Giugno alle ore 21.00 presso la Cattedrale di San Lorenzo (Grosseto, Piazza del Duomo) si svolgerà il concerto finale del nono progetto di scambio culturale "Giovani Musicisti del Mondo".

La manifestazione promossa dall'Associazione Culturale Recondite Armonie con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova per la serata conclusiva vedrà la partecipazione dei giovani pianisti Leonardo Benocci, Jacopo Leotta, Riccardo Abbruzzese, Francesco Nacucchi, Francesco Cauci, Constance Raillard, Filippo Cibecchini, Alexander Dow, Carlotta Anna Denevi, Davide Lena, Maria Medvedeva, la violinista Megan Moreci, i trombettisti Enea Caló e Nassim Crompton, il filicorno contralto di Geordie Crompton, i flautisti Ernesto Furzi e Antonio Raia, il percussionista Francesco Bertini, l'arpista Isabella Laus e a conclusione la Corale G.Puccini di Grosseto diretta dal M° Walter Marzilli accompagnata da Matteo Ronzini. Nei giorni scorsi, dopo il concerto di apertura in Teatro, il progetto é approdato con grande successo in alcuni dei luoghi più belli di Grosseto e provincia; dalla Sala Pegaso del Palazzo Aldobrandeschi sede della provincia di Grosseto alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Roccalbegna, dalla Chiesa della Misericordia alla troniera medicea sede della ProLoco di Grosseto fino alla Chiesa di San Michele Arcangelo di Sassofortino.

La serata, dedicata alla memoria del compianto Maestro Palmiero Giannetti, storico clarinettista e direttore d'orchestra, sarà presentata dal giornalista Carlo Sestini e sarà possibile fare un'offerta libera a favore della restaurazione dell'organo della Cattedrale.