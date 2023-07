Rally, Thomas Paperini domina la 58° Coppa Città di Lucca

Lucca: Thomas Paperini con accanto il fido Simone Fruini, trionfa nella 58° edizione del Rally Coppa città di Lucca, organizzata dall'Aci di Lucca in sinergia con la scuderia Maremma Corse 2.0 di Follonica.



L'equipaggio pistoiese tornato sulla Skoda Rally 2, dopo due anni si è aggiudicato il 5° appuntamento della Coppa Rally di zona 6, precedendo sul podio Gianluca Tesi e Angilletta con la identica vettura mentre al terzo posto si è classificato, il plurivittorioso Rudy Michelini e Spinetti con la Citroen C3, incappato in una giornata da dimenticare per i troppi errori da lui commessi, come da lui stesso ammessi all'arrivo complimentandosi con il vincitore che è andato veramente molto forte.

Thomas Paperini è apparso in gran forma, avendo trovato da subito il giusto feeling con la vettura boema che è tornato a guidare dopo due e che gli è stata messa disposizione dalla DB Autosport.

E' stata una edizione del città di Lucca ad alto livello dove gli attesi protagonisti si sono dati da subito una battaglia spietata son di secondi.

Paperini è stato padrone della gara sin dalle prime battute, dominando ben tre prove speciali delle sei in programma, precedendo alla fine il reggiano Gianluca Tosi affiancato da Nicola Angilletta, mentre nella terza usciva di scena Luca Pierotti al volante della Skoda Fabia Evo.

Una scelta di gomme con congeniale ha messo in difficoltà il grande favorito Rudy Michelini giungendo alla fine sul terzo gradino del podio e rinunciando ad imporsi per la 12 volta sulle strade di casa. Già a meta gara Michelini accusava un ritardo di oltre 3” dea Paperini, ritardo che poi non è riuscito a recuperare.

Grande risultato per Thomas Paperini, tornato grande sulle strade di casa, per Michelini non pochi rimpianti ma questo è il rally.