Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": flan di carote con crema di gorgonzola 7 gennaio 2025

7 gennaio 2025 182

182 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: I flan di carote con crema di gorgonzola sono dei morbidi tortini che possono essere serviti come antipasto o come contorno. La crema di gorgonzola dona al flan un gusto più deciso che compensa la “gentilezza” di quello della carota. Sono adattissimi a qualsiasi stagione perché sono molto gradevoli anche serviti tiepidi. Ecco i miei flan di carote con crema di gorgonzola. Ingredienti (per 4 persone): per i flan

300 gr di carote

50 ml di panna

1 uovo intero

1 tuorlo

sale e pepe

burro

per la crema di gorgonzola

120 gr di gorgonzola

latte q.b. Per prima cosa ho pulito le carote raschiando la superficie con un pelapatate e le ho lavate sotto l’acqua corrente. Ho tagliato le carote a cubetti e le ho sbollentate in acqua bollente salata per una decina di minuti circa, poi le ho frullate con il mixer ad immersione aggiungendo la panna. Ho unito l’uovo e il tuorlo, ho aggiustato di sale e pepe ed amalgamato bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto ho imburrato degli stampini per budino di alluminio e vi ho suddiviso il composto riempiendo circa i 2/3. Ho cotto i flan a bagnomaria in forno a 180° finché, bucando con lo stecchino, l’interno è risultato asciutto. I flan di carote devono riposare per alcuni minuti e poi si possono sformare direttamente sul piatto. Per la crema di gorgonzola: ho tagliato il gorgonzola a cubetti e l’ho fatto fondere a fuoco bassissimo, aggiungendo poco latte per volta fino ad ottenere la consistenza desiderata. Appena la crema si è intiepidita l’ho distribuita sui flan aiutandomi con un cucchiaio. I flan di carote e crema di gorgonzola sono pronti per essere serviti a tavola!



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": flan di carote con crema di gorgonzola "In cucina con Giulia": flan di carote con crema di gorgonzola 2025-01-07T12:00:00+01:00 435 it I flan di carote con crema di gorgonzola sono dei morbidi tortini che possono essere serviti come antipasto o come contorno. PT2M /media/images/flan-carote-big1-960x700.jpg /media/images/thumbs/x600-flan-carote-big1-960x700.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 07 Jan 2025 12:00:00 GMT