Zero assoluto: alla libreria QB la satira illustrata di Norbert Niessen

Grosseto: Nuovo capitolo per il lavoro di Norbert Niessen dedicato a temi di attualità attraverso satira e illustrazioni.

Domani, mercoledì 8 gennaio alle 18, l’autore presenta alla libreria QB (via Colombo, 4 Grosseto) il nuovo capitolo della sua opera dal titolo “Zero assoluto”, accompagnato nella presentazione da Alessandro Ramacciotti.

Temi ambientali e tanto altro sono al centro del libro illustrato, una pubblicazione insolita pensata per il lettore moderno, che trova solo a brevi intervalli, attimi di concentrazione per una lettura “a pillole”. L’aspetto grafico è strutturato come una rivista illustrata. Ogni racconto è un episodio a sé stante, una raccolta di piccole storie satiriche sui grandi temi di attualità.

La satira è un esercizio di sintesi per mettere a nudo i difetti del carattere umano. Troverete, però, sempre un messaggio positivo nascosto dietro le visioni più terrificanti per fare emergere un quadro umoristico generale dello spirito dei tempi moderni.

Zero offre la più ampia raccolta di illustrazioni su tematiche ambientali e libera dall’ansia di fronte ai cambiamenti climatici, perché, visto dalla dimensione zero, il futuro non fa più paura.