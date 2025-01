Cultura Per il Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra c'è 'Eterno Visionario' di Michele Placido 7 gennaio 2025

7 gennaio 2025 156

156 Stampa

Redazione

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato ETERNO VISIONARIO di Michele Placido, con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti, Giancarlo Commare. Il mondo intimo di Luigi Pirandello, l'umanità, le passioni, le ossessioni e l'esistenza più segreta intrappolata fra l'amore dirompente e impossibile per Marta Abba e il burrascoso rapporto con la dolorosa follia della moglie Antonietta Portulano (fonte mymovies.it). L'ingresso al cinema è di 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana). Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi. Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Per il Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra c'è 'Eterno Visionario' di Michele Placido Per il Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra c'è 'Eterno Visionario' di Michele Placido 2025-01-07T10:33:00+01:00 190 it "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": Cinema Astra, 9 gennaio 2025 ore 19.00, 'Eterno Visionario' di Michele Placido PT1M /media/images/09-01-2025.jpg /media/images/thumbs/x600-09-01-2025.jpg Maremma News Follonica, Tue, 07 Jan 2025 10:33:00 GMT