Questura, Rossi (FDI): “Manca personale ufficio immigrazione, presentata interrogazione al Ministro”

Il deputato grossetano Fabrizio Rossi ha depositato oggi un’interrogazione parlamentare al Ministro dell'interno per capire come poter risolvere a breve la problematica

Grosseto: “L'ufficio immigrazione della questura di Grosseto svolge un ruolo fondamentale per la legalità, espulsioni nonché nel controllo dei flussi migratori. Purtroppo, in quest’ultimi mesi si è registrato un aumento significativo delle richieste di permesso di soggiorno e di altre pratiche amministrative relative all'immigrazione che hanno portato ritardi di alcuni mesi nell’espletamento delle varie pratiche, con disagi per cittadini e mettendo a dura prova le poche risorse umane applicate presso l’ufficio stesso”. Scrive nell’interrogazione l’Onorevole Fabrizio Rossi.





“Attualmente – commenta Rossi - l’organico applicato presso l’ufficio di Grosseto ammonterebbe a 18 unità (13 unità Polizia Stato e 5 unità personale civile) a fronte di circa 25 unità totali che invece predetto ufficio dovrebbe stabilmente avere in organico. A breve l’organico di tale ufficio dovrebbe essere incrementato, almeno così le rappresentanze sindacali fanno presente, con 4 nuove unità, ma al contempo, come lamentano le stesse, sono previste nello stesso periodo uscite pari a 5 unità (4 pensionamenti e 1 richiesta di trasferimento presso altra sede), che farebbe scendere di una ulteriore unità l’organico, già esiguo e in grossa sofferenza, di predetto ufficio. Inoltre, tra le 13 unità del personale della polizia di stato applicate presso l’ufficio immigrazione della questura di Grosseto, due di queste da oltre un anno non sono presenti in quanto impegnate, una nell’operazione “Frontex” e una in aspettativa continuativa per legge 104, mentre tra il personale civile 1 unità gode di part-time semestrale (lavora i primi sei mesi di ogni anno), mentre 2 unità, attualmente adibite allo sportello utenza, sono interinali e cesseranno il servizio il prossimo 8 marzo 2025. Non ultimo si registra che dal primo febbraio 2025 sarà collocato a riposo anche il dirigente responsabile di tale ufficio, con ripercussioni organizzative negative in caso di non urgente nuova nomina, che al momento non risulterebbe esserci”.

“La situazione attuale, molto delicata, - spiega il deputato di FDI - compromette l'efficienza e l'efficacia dell'ufficio immigrazione di Grosseto, con ripercussioni negative sull'intero sistema di accoglienza e integrazione, nonché sul personale (polizia di stato e civile) applicato”.

“Pertanto, si chiede al Ministro dell’Interno, se sia a conoscenza della grave carenza di personale nell'Ufficio immigrazione della Questura di Grosseto. Quali misure intenda adottare per potenziare l'organico dell'Ufficio e garantire un servizio efficiente ai cittadini. Se siano previsti interventi urgenti per ridurre i tempi di attesa per l'esame delle pratiche e per migliorare le condizioni di lavoro del personale”, conclude Fabrizio Rossi.