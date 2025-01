Pubblica Assistenza Cecina: 4 posti per il Servizio Civile-Progetto Soccorso

Scadenza: 18 febbraio

Cecina: Sono quattro i posti disponibili per il servizio civile nella Pubblica Assistenza di Cecina nell'ambito del progetto Soccorso. L'opportunità è rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 28 anni, anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, per un impegno settimanale di 25 ore settimanali. Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di euro 507,30. Per chi ha svolto il servizio civile è anche prevista una riserva del 15% nei concorsi pubblici. Il bando scade il prossimo 18 febbraio 2025 alle ore 14: la domanda dovrà essere presentata on line, attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line)! ed è necessario lo Spid.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento la Pubblica Assistenza di Cecina è a disposizione al numero 0586 80640 (chiedere di Raffaele o Massimiliano).