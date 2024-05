Dalla regione Pioggia, temporali e vento, codice giallo per tutta la Toscana 20 maggio 2024

Firenze: Pioggia, temporali anche forti interesseranno buona parte della Toscana a partire dalle 12 di oggi, lunedì 20 maggio per tutta la notte e la prima mattinata di domani, martedì 21. Ai temporali potranno associarsi anche forti colpi di vento e grandinate.

Il vento soffierà forte domani, martedì, partire dalla tarda mattinata su litorale livornese, Valdarno medio e inferiore e soprattutto sull'Alto Mugello. Alla luce di queste previsioni la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti (rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore) valido dalle 14 di lunedì 20 alle 9 di martedì 21 maggio e per vento, valido dalle 12 alle 22 di martedì 21. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



