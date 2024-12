Pioggia di successi a Rimini Winter per la Polisportiva Barbanella Uno

Grosseto: La scorsa settimana si è tenuta l’edizione invernale dei campionati nazionali di ginnastica artistica presso il Quartiere Fieristico di Rimini che ha visto protagonisti centinaia di atleti pronti a competere per conquistare il tanto ambito titolo di “Campioni Italiani”. Tra questi, c’erano anche le giovanissime atlete della Polisportiva Barbanella Uno che, dopo i successi già raggiunti nelle competizioni precedenti, sono salite in pedana dimostrando a tutti il loro talento e portando a casa un florido medagliere.

In ordine, nella categoria Ld3 junior 1 si laurea campionessa nazionale Chiara Minelli così come la compagna di squadra Sofia Biagiotti, medaglia d’oro nell’Ld3 senior 2.

Medaglia d’argento, invece per Mia Del Ghianda e Petra Parmesani, rispettivamente nelle categorie Lb3 allieve 2 e Ld3 allieve 4.

Terzo posto, invece, per Luce Girelli nell’ Lc3 junior 1 e per Linda Zambernardi nell’Ld3 senior 2.

Oltre alla gara individuale, le atlete hanno preso parte anche alla competizione “Duo”, che, come il nome stesso suggerisce, consiste in una gara in coppia in cui il risultato finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dalle due atlete. E’ pioggia di medaglie d’oro!

Il titolo di campionesse italiane va a Perla Girelli e Petra Parmesani nella categoria Duo Lc3 allieve mix e a Luce Girelli e Alessia Lori nella categoria Lc3 junior 1. Sempre sul primo gradino del podio salgono Miriam di Gregorio e Aurora Romiti nell’Lb3 allieve 1 e Sofia Biagiotti e Linda zambernardi nell’Ld3 senior 2.

Per concludere in bellezza, medaglia d’oro anche per Chiara Minelli e Greta Burgassi nell’Ld3 junior 1 e per Ambra Conti Melania Santini nella categoria Lc3 senior 1.

Ottimi risultati anche per Daria Pezzuto che sfiora il podio di poche posizioni, conquistando comunque un ottimo quinto posto nella categoria Lc3 allieve 3, e per la coppia Emma Mori e Mia Del Ghianda, anche loro quinte, nel duo lb3 allieve mix.

In questi giorni di gioia e successi, un pensiero va a Giulia Lori che, nonostante si sia allenata con impegno per queste finali nazionali, a causa di un piccolo infortunio non ha potuto gareggiare; ci auguriamo di vederla di nuovo in pedana nella prossima stagione.

Con la ginnastica in festa Winter Edition di Rimini si chiude un anno senz’altro impegnativo, ma ricco di successi. Da gennaio 2024, infatti, sono entrati in vigore i nuovi programmi che, almeno all'inizio, hanno destabilizzato le atlete in quanto prevedevano elementi obbligatori di difficoltà elevata. Ma questo non gli ha impedito di arrendersi: le ginnaste sono scese in pedana più forti che mai dimostrando a tutti di che stoffa sono fatte.

Nell’attesa di vedere cosa ci riserverà il 2025, un grandissimo applauso va sia alle atlete, che hanno dimostrato carisma e coraggio in ogni competizione, ma anche ( e soprattutto) alle insegnanti Claudia Salvadore e Azzurra Terminali che hanno saputo guidare le ginnaste nel loro percorso, stando sempre al loro fianco e gioendo con loro di tutti i successi.