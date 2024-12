Combattere efficacemente lo stress: le soluzioni più gettonate oggi

In una società sempre più di corsa, aumenta lo stress che è una condizione più insidiosa di quanto si possa pensare con ripercussioni sia sul corpo che sulla psiche. Per ridurre lo stress, non avere dolori legati alla somatizzazione ed effetti negativi sulla concentrazione o sul sonno, si evidenziano oggi tante nuove soluzioni da provare quanto prima.

Usare i prodotti naturali: l’olio di CBD

Oggi per combattere lo stress, si fa ricorso a prodotti a base di ingredienti naturali come quelli a base di canapa che ha incrementato la coltivazione dei terreni abbandonati in tutta Italia, Toscana soprattutto, come descritto da Coldiretti. Indicato anche come olio di cannabidiolo, l’olio CBD è una formulazione del tutto naturale derivata dalla canapa light. Prima si estrae tramite la tecnica di spremitura a freddo dei semi di canapa.

In secondo luogo, si aggiunge la componente di CBD, i terpeni, la vitamina E, cioè tutti elementi derivati dalla canapa light per dar vita a un prodotto estremamente efficace. I prodotti a base di canapa light si sono dimostrati molto efficaci contro lo stress, tanto che alimentano un mercato che vale 50 milioni di euro l’anno e danno occupazione a 10 mila persone.

I benefici dell’olio di CBD

L’olio di CBD garantisce più azioni una volta applicato sulla pelle con un leggero massaggio.

1. Rilassa. L’olio di canapa e CBD assicura una maggiore relax grazie alle sue proprietà rilassanti.

2. Nutre la pelle. È altrettanto in grado di migliorare la cute e l'aspetto del derma grazie alla presenza di vitamina E, ampiamente nota per gli effetti riparatori.

3. Allevia il dolore. Inoltre, l'olio di CBD per uso topico riduce il dolore muscolare e articolare grazie al suo effetto antinfiammatorio.

Fare meditazione: la mindfulness

Oggi per combattere e contrastare alti livelli di stress si pratica la mindfulness. È tra le novità più interessanti del settore, tanto da contare già milioni di appassionati che praticano la meditazione, preferibilmente in natura, e che partecipano a ritiri anche all'estero.

Oltre alla mindfulness, oggi per combattere lo stress vanno molto anche lo yoga, che conta circa 6 milioni di appassionati in Italia, e il forest bathing, una novità che arriva dal Giappone per riconnettersi con l'ambiente naturale.

Come funziona la mindfulness

Quando si parla di meditazione, le fasi per riuscirci sono piuttosto facili affinché ognuno possa farlo anche a casa in completa autonomia.

1. Trovare una posizione comoda che, di solito, è quella del loto;

2. Chiudere gli occhi;

3. Concentrarsi sul respiro, anche utilizzando delle tecniche di pranayama;

4. Lasciar passare i pensieri senza alimentarli.

Praticare attività fisica: l'importanza dell’allenamento

Praticare attività fisica aiuta a contrastare lo stress. Quando il corpo è in movimento, il cervello produce endorfine, le molecole collegate al buonumore, che contrastano le alte concentrazioni di cortisolo tipiche delle persone stressate. Inoltre, concentrandosi sull'attività da fare, la mente non ha modo di alimentare pensieri negativi tipici dell'ansia. Inoltre, la stanchezza fisica favorisce l'addormentamento.

I benefici dell'attività fisica

Insomma, poco importa quale attività fisica si prediliga poiché jogging, nuoto, bicicletta, sport di squadra, palestra garantiscono:

1. Un tono dell'umore migliore,

2. Una minore ansia,

3. Un più veloce addormentamento.