Salute Un incontro per parlare di salute con il professor Spinelli 12 dicembre 2024

12 dicembre 2024 150

150 Stampa

Redazione

Scarlino: Domenica 15 dicembre in sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino) alle ore 17.00 è in programma l’evento sulla prevenzione organizzato dalla Croce Rossa – Comitato di Scarlino con il sostegno della Commissione Pari opportunità e il patrocinio del Comune di Scarlino. A parlare di salute e inquinamento ambientale sarà il professor Claudio Spinelli, ordinario di Chirurgia all’Università di Pisa. Un tema oggi particolarmente sentito e grazie al professore sarà più facile capire quali sono gli ultimi studi, quali le incidenze dell’inquinamento sulla nostra salute e gli aspetti relativi alla prevenzione. L’incontro è ad ingresso libero

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Un incontro per parlare di salute con il professor Spinelli Un incontro per parlare di salute con il professor Spinelli 2024-12-12T11:00:00+01:00 117 it Domenica 15 dicembre in sala consiliare la Croce Rossa – Comitato di Scarlino organizza insieme al Comune l’evento dedicato alla prevenzione PT1M /media/images/1-nuova-Scarlino-borgo.jpg /media/images/thumbs/x600-1-nuova-Scarlino-borgo.jpg Maremma News Scarlino, Thu, 12 Dec 2024 11:00:00 GMT