Attualità A Follonica le stelle di Natale per raccolta fondi con l'Associazione Biglie Sciolte 12 dicembre 2024

12 dicembre 2024 111

111 Stampa

Redazione

Follonica: L’Associazione Biglie Sciolte organizza il 15 dicembre dalle 10 alle 18 in via Roma (ex Coop), con il patrocinio del Comune di Follonica, la vendita delle Stelle di Natale per raccogliere fondi da destinare ai minori che presentano caratteristiche di atipicità psicologica, neurologica e fisica. L’Associazione Biglie Sciolte è un’associazione del terzo settore, senza fini di lucro, che si rivolge a tutti con particolare riguardo ai minori che presentano caratteristiche di atipicità psicologica, neurologica e fisica, per offrire innanzitutto sostegno alle famiglie, rafforzando ed ampliando la rete di supporto presente nel territorio, rendendo facilmente fruibili tutte le informazioni utili ad intraprendere un percorso personalizzato di tipo socio-sanitario ed educativo. L’Associazione si impegna inoltre ad aiutare chi vi si rivolge a superare lo stato di bisogno e di emarginazione e ad offrire momenti di svago e intrattenimento per i piccoli e le loro famiglie, cercando o creando spazi consoni alle esigenze di tutti. La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità A Follonica le stelle di Natale per raccolta fondi con l'Associazione Biglie Sciolte A Follonica le stelle di Natale per raccolta fondi con l'Associazione Biglie Sciolte 2024-12-12T11:00:00+01:00 204 it Domenica 15 dicembre, in Via Roma PT1M /media/images/pianta-stella-di-natale-3.jpg /media/images/thumbs/x600-pianta-stella-di-natale-3.jpg Maremma News Follonica, Thu, 12 Dec 2024 11:00:00 GMT