Attualità Perturbazione in transito, codice giallo per pioggia, vento e mareggiate 16 novembre 2023

16 novembre 2023 149

149 Stampa

Barbara Cremoncini

Firenze: Una rapida perturbazione transiterà sulla Toscana tra la sera di oggi, giovedì 16 e la mattina di domani, venerdì 17 novembre. Dalla sera di oggi, giovedì, sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, sulle province settentrionali che, nel corso della notte, interesseranno anche le zone interne orientali (province di Firenze, Siena, Arezzo). Dal tardo pomeriggio di oggi e fino al primo pomeriggio di domani forte vento sull'Appennino e in Arcipelago, mareggiate fra Gorgona e Capraia e lungo la costa pisana e livornese.

Sulla base di queste previsioni la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idraulico e idorgeologico valido dalle 18 di oggi, giovedì, fino alle 6 di venerdì 17 per le valli del Bisenzio e dell'Ombrone. Codice giallo per vento dalle 18 di oggi, giovedì, fino alle 15 di venerdì per le valli del Reno e Romagna Toscana e da mezzanotte di oggi e fino alle 15 di venerdì sulle isole dell'Arcipelago. Codice giallo per mareggiate, dalle 18 di oggi alle 15 di domani, su Isole, costa Pisana, Livornese e Etruria Nord. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Perturbazione in transito, codice giallo per pioggia, vento e mareggiate Perturbazione in transito, codice giallo per pioggia, vento e mareggiate 2023-11-16T15:21:00+01:00 237 it Perturbazione in transito, codice giallo per pioggia, vento e mareggiate PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/12/29/20201229102448-172f57a3.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/12/29/20201229102448-172f57a3.jpg Maremma News Firenze, Thu, 16 Nov 2023 15:21:00 GMT