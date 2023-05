Passalacqua: Sant'Andrea supera l'Argentario

Paura in campo per una violenta testata tra Baldanzi e Fugalli.



Grosseto: Era molto atteso il confronto tra il debuttante Sant'Andrea e Argentario, nell'ultimo appuntamento del girone D della 48° Coppa Bruno Passalacqua, con due formazioni che già avevano ben impressionato nella gara di esordio, alle quali questo impegno avrebbe dovuto dare una certa risposta e così è stato.





Sant'Andrea dopo aver pareggiato con il Follonicagavorrano, dove aveva messo in vetrina le proprie qualità, era atteso per una conferma; di fronte un quotato Argentario che aveva liquidato al debutto il Virtus Amiata.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, mettendo in luce la propria aggressività, offrendo alla platea, peraltro numerosa, un grande spettacolo calcistico come del resto si attendevano gli sportivi.

I biancocelesti di Tiberio Pratesi, più decisi, riuscivano a passare già al 9' con Gobbi, al termine di una micidiale ripartenza che sorprendeva l'estremo difensore Schiano. Sulle ali dell'entusiasmo il Sant'Andrea insisteva e con il solito Gobbi, al 19' raddoppiavano con un gran fendente dal vertice sinistro.

Argentario reagiva ed al 29' andava in gol con Sabatini con un colpo di testa dopo che Fugalli aveva colpito il palo.





Tensione in campo e sulle panchine, la gara si faceva sempre più tosta e non mancavano le contestazioni verso alcune decisioni arbitrali e fioccavano i cartellini gialli. Del reso la posta in palio è altissima su questo non vi erano dubbi.

Paura verso lo scadere quando Baldanzi e Fugalli si scontravano a centrocampo, con una testa violenta dalla quale ne usciva peggio l'esterno dell'Argentario che veniva condotto all'ospedale per aver riportato una ferita da taglio profonda. Molta paura soprattutto.

Argentario molto più reattivo alla ripresa delle ostilità, alla ricerca del pareggio.

La squadra di Minucci cresceva, mentre il Sant'Andrea a piccoli passi calava con l'Argentario che pressava senza sosta e continua a sprecare occasioni come con Cavallaro quando al 30' colpisce la traversa, la palla torna in campo ma non in rete ed il Sant'Andrea si salva nella circostanza.

Finale convulso, con molto nervosismo, ma il risultato non cambia. Allo scadere espulso Sabatini per doppio giallo. Il Sant'Andrea si difende e conquista tre punti importanti che gli permettono di raggiungere il Follonicagavorrano in testa al girone.

La Coppa Passalacqua, torna in campo questa sera, con la terza giornata del girone C, che vedrà di fronte Nuova Grosseto e Manciano. Inizio 21:15.





SANT'ANDREA 2 – ARGENTARIO 1

SANT'ANDREA: Acierno (dal 20' del st. Sangiorgio), Carboni, Barcelli, Campitiello (dal 34' del st. Terracciano), Baldanzi, Galli, Bruni, Gatti (dal 7' del st. Di Chiara), De Maria (dal 24' del st. Momini), Gobbi (dal 14' Terracciano), Schiattarella (dall'11' del st. Ismanovski) A disposizione: Sangiorgio, Ismanosvski, Menichetti, Momini, Di Chiara, Rossi, Sabatini, Terracciano, Signori. Allenatore Tiberio Pratesi

ARGENTARIO: Schiano, Lacchini, Greco, Dulcamara, Pichianti S., Picchianti (dal 43' del st. La Mantia) M., Cavallaro, Alocci, Sabatini T., Solari, Fugalli (dal 46' del pt. Scotto). A disposizione: Fanciulli, Giovani, Accolla, Chicca, Scotto, Solari, Stagnaro, Lodffredo, La Mantia . Allenatore Carlo Minucci.

ARBITRO: Raffaele Lampedusa; assistenti, Lorenzo Bonamici, Riccardo Muto della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 9' e 19 Gobbi, al 29' Sabatini.

NOTE: ammoniti Gatti, Carbone, Campitiello, Lacchini. Espulso T. Sabatini per doppia ammonizione.

CALCI D'ANGOLO: 7 A 3 per l'Argentario