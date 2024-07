Sport Pallavolo: un torneo 4x4 beach volley amatoriale 3 luglio 2024

Grosseto: Pallavolo Grosseto organizza per venerdì 12 Luglio un Torneo di Beach Volley Femminile 4×4 per ragazze nate dal 2007 al 2010 che hanno partecipato nella stagione 2023/24 o che parteciperanno nella stagione 2024/25 ai Campionati amatoriali UISP. Il Torneo si svolgerà presso gli impianti al Bagno Tirreno di Marina di Grosseto con inizio dalle ore 14:30. Per informazioni ed iscrizioni contattare Leonello Corridori tramite Whatsapp al 392 442 7516.

