Otto concerti nelle caserme, nei teatri e al Parco della Maremma per “La voce di ogni strumento”

La presentazione della 14° edizione del festival musicale: grande musica e solidarietà. L'organizzazione è di Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi



Grosseto: Da novembre 2024 a giugno 2025 otto concerti nelle caserme militari, nei teatri cittadini e – per la prima volta in assoluto – nel Parco della Maremma. È la 14° edizione del festival “La voce di ogni strumento” organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi e la vocazione alla solidarietà, presentata oggi – giovedì 18 ottobre – al Comando provinciale dei carabinieri di Grosseto. Nell'occasione si è esibita Sofia Agosta, arpista, vincitrice di “Attraverso i suoni”, uno dei tanti progetti di Agimus dedicati ai giovani.





Il cartellone 2024/2024 conferma la tradizione di proporre grandi eventi musicali di generi diversi, dalla classica al jazz, con la partecipazione di artisti di calibro nazionale e internazionale come Rita Marcotulli, Eleonora Strino, Stefano Cocco Cantini, Alessandro Riccio, Ramin Bahrami e Danilo Rea, e la consolidata collaborazione con l'Orchestra della Toscana (presente in ben due eventi) e l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. E una location inedita e particolarmente suggestiva: il concerto dedicato a Bach di domenica 9 aprile, infatti, avrà sede al Granaio Lorenese di Alberese, nel cuore del Parco della Maremma. Tra le altre novità della stagione c'è la possibilità di acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.vivaticket.com e alla tabaccheria in via Roma a Grosseto. Questa nuova piattaforma permetterà di acquistare i biglietti con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura.

«"La voce di ogni strumento" – dichiara il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – è un evento che arricchisce il panorama culturale della nostra provincia - afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto - unendo l’eccellenza musicale al forte impegno per la solidarietà. La capacità di portare la musica in luoghi simbolici e inediti, come le caserme e il Parco della Maremma, rappresenta un’opportunità straordinaria per far vivere questi spazi in maniera nuova e inclusiva. La provincia di Grosseto sostiene con convinzione questo festival, che rafforza il legame tra cultura, territorio e comunità».

«Accogliamo con piacere il ritorno de “La voce di ogni strumento” – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l'assessore alla Cultura, Luca Agresti –. Questa rassegna non è solo una serie di concerti, ma un vero momento di incontro e dialogo culturale per tutta la comunità. La partecipazione di grandi artisti offrirà al pubblico grossetano un'esperienza musicale unica, arricchita dall'apertura di spazi militari, simbolo della forte collaborazione tra la città e le istituzioni».

«La rassegna “La voce di ogni strumento” – dichiara il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti – è diventata ormai un appuntamento che tutta la città aspetta, perché rappresenta una sinergia che funziona tra i grossetani, le istituzioni e le forze militari. Tutto questo ogni volta con programmi di alto livello, portando in scena artisti di grande spessore che con le loro note allietano sempre i tantissimi ospiti che affollano gli spettacoli e offrendo opportunità di incontro e scambio culturale. Grazie ad Agimus e alla direzione artistica del maestro Gloria Mazzi per l’impegno e la dedizione messi in campo in ogni proposta per la città».

«Dove si alimentano l'arte e la bellezza in tutte le sue forme, anche musicale – dichiara il colonnello Sebastiano Arena, comandante provinciale dei carabinieri –, si apre un terreno più fertile per il dialogo, la riflessione e la sensibilità, favorendo anche un maggiore senso di comunità e responsabilità. Pertanto, supportare iniziative come quella del maestro Gloria Mazzi è perfettamente congruente con il moderno approccio delle agenzie di Law Enforcement alla promozione della cultura della legalità. Anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso il patrocinio del ministero della Difesa poiché offre un’arricchente occasione di relazione, diversa, intima e umana, tra la cittadinanza della provincia e le prestigiose realtà militari del territorio che hanno deciso di aprire le proprie caserme alle attività concertistiche».

«La quattordicesima stagione del nostro festival “La voce di ogni strumento” – dichiara il presidente e direttore artistico di Agimus, il maestro Gloria Mazzi – propone grandi conferme, a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni, e altrettante novità, portando avanti una tradizione virtuosa che vede la collaborazione con le istituzioni, le forze dell'ordine e le forze militari di stanza a Grosseto che mettono a disposizione spazi suggestivi per fruire di musica di qualità. Sempre con un'attenzione particolare rivolta alla solidarietà, perché continuiamo a sostenere associazioni locali e nazionali. La grande novità di quest'anno infatti riguarda proprio le associazioni di volontariato: ogni evento sarà dedicato a un'associazione, che avrà modo di presentarsi, raccontare le proprie attività e fare nella stessa serata una raccolta fondi per i propri progetti. Le associazioni che fanno parte di questa stagione sono Onfa, Aims, Pasfa, Compassion, Codice Rosa, La Farfalla, Festa di Sole e Skeep. Altre tre associazioni saranno presenti in ogni evento per promuovere le loro attività: Avis, Admo e Lilt. Quest'anno, inoltre, per la prima volta avremo l'opportunità di assistere a un grande concerto nel Granaio Lorenese del Parco della Maremma, luogo storico che ha dimostrato di offrire un'acustica perfetta per gli spettacoli musicali. Un'altra importante novità per il pubblico riguarda l'acquisto dei biglietti: da quest'anno saranno in vendita sulla piattaforma online www.vivaticket.com e sarà possibile acquistarli anche alla tabaccheria di via Roma, oltre che al botteghino prima di ogni concerto come di consueto. Ringraziamo in modo particolare, per il sostegno, il nostro main sponsor Castagneto Banca 1910, il partner di progetto Algida Benini e lo sponsor Conad. E grazie a tutti per averci consentito di organizzare un'altra stagione di grande musica».





IL PROGRAMMA

Domenica 10 novembre, Circolo ufficiali 4° Stormo di Grosseto, ore 17.30: Quartetto Lyskamm con Cecilia Ziano (violino), Clara Franziska Schötensach (violino), Francesca Piccioni (viola), Giorgio Casati (violoncello).

Domenica 15 dicembre, Teatro degli Industri, ore 17.30: Concerto di Natale jazz con Rita Marcotulli (pianoforte) e Stefano Cocco Cantini (sassofono).

Sabato 18 gennaio, Centro Militare Veterinario, ore 17.30: “Il mio amico Giacomo” con l'attore Alessandro Riccio e l'ensemble di archi e fiati dell'Orchestra della Toscana.

Domenica 9 febbraio, Savoia Cavalleria 3°, ore 17.30: “Le 4 stagioni di Vivaldi” con Davide Alogna (direttore e violino) e l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Sabato 1 marzo, Teatro Moderno, ore 21: Concerto di Carnevale, “La Grande Mela: Broadway & il musical” con Marco Pierobon (direttore e tromba) e l'Orchestra della Toscana.

Domenica 6 aprile, Granaio Lorenese, Alberese, Grosseto, ore 18: “Buon compleanno Bach: Bach is in the air” con Danilo Rea (pianoforte) e Ramin Bahrami (pianoforte).

Domenica 18 maggio, Sala d'onore della Guardia di finanza di Grosseto, ore 18: “Dance” con Duo Baldo (Brad Repp, violino; Aldo Gentileschi, pianoforte).

Sabato 6 giugno, Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, ore 21.15: “Giovani talenti & Grandi maestri” con Sound Today (Gabriele Milani, tromba; Emanuele Ferrone, pianoforte; Luca Tonini, contrabbasso; Alessandro Chiavoni, batteria), Eleonora Strino (chitarra) e Stefano Cocco Cantini (sassofono).

Il festival “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio e la collaborazione del ministero della Difesa, ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria 3°, Centro Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia Intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia Radar Remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza Spirituale Forze Armate, Fondazione Grosseto Cultura, teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Pro Loco Grosseto. Main partner: Castagneto Banca 1910. Partner del progetto: Algida Benini e Conad. Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.