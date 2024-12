Ottica Ballerini sposa Kuboraum brand italo-tedesco che fa occhiali vere e proprie opere d’arte

Presentazione sabato 14 dicembre ore 17.30

Grosseto: Confcommercio Grosseto è da sempre impegnata ad incoraggiare e promuovere tutto ciò che è in grado di aumentare la frequentazione delle vie commerciali della città. Una delle azioni attuative di questa mission è la promozione e la diffusione comunicativa di eventi ed iniziative ideati e realizzati dai singoli associati, i quali, sempre più spesso, mettono al servizio della città la loro creatività e la loro dinamicità imprenditoriale non solo per farsi conoscere, ma anche e soprattutto per realizzare nuove occasioni di socialità.

L’ultimo esempio di questo tipo in ordine cronologico è l’iniziativa dell’Ottica Ballerini che domani, nel negozio di Corso Carducci a partire dalle 17.30, porterà in centro storico un'esplosione di creatività e design. Un evento esclusivo che trascende il semplice concetto di occhiale per trasformarlo in un'autentica opera d'arte da indossare. Lara Ballerini e i suoi collaboratori portano a Grosseto l'affascinante universo di Kuboraum, un brand che ha saputo rivoluzionare il mondo dell'eyewear, elevandolo a simbolo di identità e personalità.

Nato dalla visione di Livio Graziottin e Sergio Eusebi, due anime creative che hanno unito le loro competenze artistiche e antropologiche, Kuboraum è un marchio che coniuga l'eccellenza della tradizione artigianale italiana con un'anima cosmopolita e anticonformista, forgiata nella vibrante atmosfera di Berlino. Il quartier generale di Kuboraum, ricavato in un ex ufficio postale al confine tra Berlino Est e Berlino Ovest, incarna perfettamente questa dualità: uno spazio ricco di storia che si trasforma in incubatore di idee e fucina di progetti innovativi.

Quelli di Kuboraum non sono semplici occhiali, ma vere e proprie maschere; sculture da indossare che esaltano i tratti del viso e raccontano la storia di chi le sceglie. Ogni modello è un pezzo unico, un'opera d'arte che cela un mondo interiore, una stanza cubica dove rifugiarsi, esprimere la propria individualità e osservare la realtà da una prospettiva inedita.

L'evento dell’Ottica Ballerini offrirà un'esperienza immersiva nel mondo Kuboraum. Sarà un'occasione unica per ammirare da vicino i modelli più iconici e originali del brand, scoprire la filosofia che li anima e lasciarsi ispirare da un'estetica che fonde design, arte e artigianato.

“Siamo entusiasti di promuovere questo evento nel cuore del centro storico di Grosseto - afferma Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto - Iniziative di questo spessore, che coniugano l'eccellenza artigianale con un respiro internazionale, contribuiscono a rivitalizzare il tessuto urbano, attirando un pubblico attento e curioso e creando un'atmosfera vivace e stimolante. Un centro storico più frequentato e apprezzato è anche un centro più sicuro e accogliente, dove cittadini e turisti possono passeggiare in tranquillità e godere delle bellezze della nostra città”.