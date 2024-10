Nuovo Orizzonte Civico ha celebrato la propria conferenza programmatica

Costituite le prime sezioni territoriali della provincia di Grosseto.

Grosseto: Primo incontro programmatico di Nuovo Orizzonte Civico. A otto mesi dalla nascita il movimento guidato da Claudio Pacella ha riunito dirigenti ed eletti di tutta la provincia per definire le linee del futuro e tracciare il bilancio dell'Associazione.

“Siamo giovani - ha sottolineato Pacella - ma abbiamo già una vita vissuta che dopo la nostra nascita ci ha visto eleggere Alfiero Pieraccini in consiglio provinciale, avere l’adesione di tre consiglieri comunali a Grosseto, Alessandro Bragaglia, Alfiero Pieraccini e Ludovico Baldi, due assessori nel capoluogo Angela Amante e Chiara Vazzano, un consigliere a Monte Argentario Marco Nieto ed eletto un consigliere a Massa Marittima, Daniele Brogi, a a Roccastrada, Lorenzo Piras, gli unici due in cui abbiamo espresso nostri candidati. Adesso lavoreremo per un salto ulteriore di qualità in tutta la provincia, con la trasformazione dell’associazione da culturale in politica, ma soprattutto con la costruzione delle sezioni territoriali di cui abbiamo eletto oggi i nostri coordinatori”.





La voglia è dunque quella di essere sempre più protagonisti della politica locale e provinciale. “Un successo - ha detto Pacella - è che oggi noi siamo radicati su molti comuni e le altre forze politiche, anche quelle che all’inizio ci sottovalutavano, oggi si trovano a doversi confrontare con noi, che sul territorio rappresentiamo una presenza importante”.

Queste le sezioni che sono già state costituite, mentre sono in fase di costituzione quelle di Follonica e del Monte Amiata.

Grosseto e Area Grossetana (Grosseto, Campagnatico, Civitella, Castiglione, Isola del Giglio): Claudio Pacella.

Colline Metallifere (Massa, Montieri, Monterotondo, Scarlino, Gavorrano e Roccastrada): Daniele Brogi (Coordinatore,), Lorenzo Piras (vice coordinatore);

Zona Collinare e Orbetello (Orbetello, Scansano, Magliano, Manciano, Pitigliano e Sorano): Diego Cinelli.

Zona Argentario-Capalbio (Argentario e Capalbio): Marco Nieto.