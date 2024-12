Natale di solidarietà, con le donazioni ricevute da Anteas per le famiglie bisognose

Circa 250 scatole arrivano dai ragazzi della Gioventù francescana, 1300 confezioni di cornetti e pasticceria dall’azienda Corsini e i dolcetti “della gentilezza” dal Movimento dei focolari

Grosseto: Solidarietà chiama solidarietà: saranno delle feste arricchite dal calore di un pensiero affettuoso e addolcite da alcune prelibatezze quelle che Anteas Grosseto, l’associazione nata in seno ai Pensionati Cisl, cercherà di far vivere alle famiglie che assiste, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari.

In occasione di questo Natale, infatti, i volontari di Anteas hanno ricevuto alcune donazioni speciali, provenienti da vari soggetti attivi sul territorio: quasi 250 scatole, contenenti un oggetto caldo, qualcosa di dolce, un prodotto di bellezza o per l’igiene personale e un passatempo o un gioco sono state recapitate nei giorni scorsi nei locali di via Parini dai ragazzi della Gioventù francescana della parrocchia di Santa Lucia. La donazione, che rientra nelle 1100 scatole che i giovani hanno preparato per regale un gesto di affetto a chi è in difficoltà, sarà recapita alle famiglie dai volontari Anteas, insieme al pacco alimentare che, ogni quindici giorni viene distribuito a chi ne ha bisogno. “È stato bello vedere con quanto entusiasmo questi ragazzi si sono dedicati al loro progetto – commenta Simone Gobbi, segretario generale della Cisl di Grosseto – confezionando pacchi coloratissimi e curati che mostrano cura e generosità. Questa gioventù, cosi attiva e volenterosa, ci dà speranza per il futuro. Ringrazio tutti i volontari e i donatori a nome di tutta la Cisl”.

E la donazione della Gioventù francescana della parrocchia di Santa Lucia non è l’unica che andrà ad arricchire il pacco alimentare di Anteas: “Ringraziamo anche – aggiunge Gianfranco Benigni, presidente di Anteas Grosseto - Corsini biscotti, per averci donato 1300 confezioni di cornetti e pasticceria, i e i bambini del Movimento dei focolari che, anche loro, si sono cimentati con la preparazione di quelli che hanno chiamato ‘biscotti della gentilezza’”.

L’attività di Anteas prosegue, come di consueto, anche dopo le festività natalizie, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari due volte al mese, grazie alla collaborazione con il Banco alimentare, e alla consegna, cinque giorni alla settimana, di frutta e verdure fresche, anche queste donate dagli esercenti del territorio. Persone o famiglie in difficoltà posso rivolgersi ad Anteas nei locali di via Parini 7 a Grosseto, chiamare il numero 0564 422324 o inviare una email all’indirizzo antea.grosseto@virgilio.it.