Moscerini, il Sindaco: «Nessuna emergenza sanitaria, l'opposizione in tilt confonde i piani e crea inutile confusione»

Orbetello: «L'emergenza derivante dalla proliferazione dei chironomidi comporta un forte disagio alla popolazione e mette a rischio le nostre attività economiche ma non c'è nessuna emergenza sanitaria. Non essendoci motivi di salute l'Asl non deve rilasciare alcuna autorizzazione agli adulticidi. Inoltre il prodotto utilizzato è sempre quello identico a partire dal 2022 e l'unico utilizzabile e certificato». A sottolinearlo il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, in risposta ad Alternativa Orbetello.

«Nella gestione di un fenomeno così complesso – dice il primo cittadino lagunare – dovrebbe essere la maggioranza ad andare in tilt, invece, purtroppo, assistiamo a uno spettacolo dell'assurdo offerto da un'opposizione nel caos e lacerata, che confonde i piani, crea ingiustificati allarmismi. La maggioranza va avanti compatta e sta tenendo informata la cittadinanza passo passo, su ogni incontro e motivando ogni decisione assunta. In particolare il gruppo consiliare Alternativa Orbetello si immagina le cose e poi ci crede. Infatti il Comune non ha mai fatto nessuna richiesta di stato di calamità naturale ne ha mai parlato di emergenza sanitaria come scritto dalla opposizione non si sa per quale motivo. Il Comune, pur avendo fatto i dovuti passaggi con Regione Toscana e Asl nella discussione volta al contenimento del fenomeno, non deve chiedere specifiche autorizzazioni in quanto non c'è, per fortuna, una crisi sanitaria e non sussistono rischi per la salute».

«Nelle scorse settimane, infatti – prosegue il sindaco – è stato fatto un incontro con il presidente Giani, la Asl e l'Arpat proprio per un confronto su come gestire il fenomeno e, nell'immediato, la soluzione più efficace si è rivelata il piano di interventi per cui la nostra amministrazione ha investito 300mila euro, che prevede più fasi di interventi adulticidi effettuati con un prodotto autorizzato dall'autorità sanitaria e utilizzato a questi scopi fin dal 2022. Da parte nostra, inoltre, stiamo valutando di estendere i trattamenti antilarvali oltre le sponde, che andranno avanti senza sosta fino a ottobre e, nei prossimi giorni, provvederemo ad affidare l'incarico per le analisi della densità delle larve per metro quadrato».

«L'analisi della densità delle larve presenti nei fanghi – chiarisce Casamenti – andrà avanti per tutta l'estate per monitorare la situazione e cercare di tenerla sotto controllo. Stiamo già approntando il lavoro per l'installazione di attrattori luminosi sulle sponde della Laguna e facendo tutto ciò che è in nostro potere per arginare il disagio derivante dalla presenza dei moscerini. Stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione a beneficio della cittadinanza e delle nostre attività economiche che rischiano di essere seriamente danneggiate più dalla pubblicità negativa e da inutili allarmismi che dal fenomeno di per sé».

«Non possiamo che biasimare le opposizioni - conclude il sindaco – per cercare di creare divisioni nella cittadinanza e tentare di strumentalizzare un fenomeno naturale così complesso in una fase così delicata come quella dell'avvio della stagione».