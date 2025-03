Ad Artemare Club “Sorvolare l'Argentario”

Chi ama veramente il proprio territorio arriva a sorvolarlo e Marco Nieto, consigliere comunale di Monte Argentario, ne è l'esempio.

Porto Santo Stefano: Di recente ha fatto pervenire ad Artemare Club una decina di video "corti e cortissimi" che documentano questa sua indimenticabile esperienza a bordo di un aereo Piper, visibili nella sede del sodalizio nel Corso di Porto Santo Stefano unitamente ad un suo scritto di cuore che si riporta integralmente: "Sorvolare la propria terra è un'esperienza indescrivibile. Vedere dall'alto i luoghi che conosciamo bene, ma sotto una nuova luce, è un'emozione che tocca il cuore. Le onde del mare che si infrangono sulla costa e le valli verdeggianti prendono vita in un modo straordinario. E' come riscoprire la propria storia e cultura da una prospettiva unica, un abbraccio tra il cielo, il mare e la terra. Viverla è meravigliosa, ma sorvolarla è un sogno che si avvera, un'esperienza che ci fa sentire parte di qualcosa di più grande. Marco Nieto". I visitatori della nota associazione nazionale oltre a vedere i video in parola avranno anche l'opportunità di sfogliare comodamente nei suoi salotti l'interessantissimo libro in argomento "Il Volo in Maremma" acquistabile alla libreria Riva di Carta di Francesco Palombo, cento metri nel Corso da Artemare Club.

Per ulteriori informazioni 05641937299 - 3396930708.