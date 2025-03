Attualità Giani a Monsummano Terme per sopralluogo nelle zone colpite da frane e dissesti 31 marzo 2025

31 marzo 2025 88

88 Stampa

Redazione

Il presidente Eugenio Giani si è recato a Monsummano Terme (Pt) con la sindaca Simona De Caro per un sopralluogo nelle zone colpite da frane e da dissesti in seguito alla recente emergenza maltempo. Firenze: “In Valdinievole - afferma Giani - tra strade interrotte e colline ferite, la Regione è oggi presente. Domani andremo a San Baronto, nel comune di Lamporecchio, per verificare gli interventi necessari e manifestare la nostra vicinanza ai cittadini del territorio”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Giani a Monsummano Terme per sopralluogo nelle zone colpite da frane e dissesti Giani a Monsummano Terme per sopralluogo nelle zone colpite da frane e dissesti 2025-03-31T10:00:00+02:00 97 it Il presidente Eugenio Giani si è recato a Monsummano Terme (Pt) con la sindaca Simona De Caro per un sopralluogo nelle zone colpite da frane e da dissesti in seguito alla recente emergenza maltempo PT1M /media/images/111-Eugenio-Giani.jpg /media/images/thumbs/x600-111-Eugenio-Giani.jpg Maremma News Firenze, Mon, 31 Mar 2025 10:00:00 GMT