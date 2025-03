Grande successo a Porto Ercole per il torneo di burraco

Come è stato detto sabato sera, in presenza di tante persone ospiti della serata di Burraco, sono la partecipazione, la solidarietà e lo slancio che rendono possibili i passi in avanti nei progetti.

Porto Ercole: Un grazie enorme a Katia Bianchi, Alessandra, presidente dell' Associazione Percorso Donna, ed Antonio Oliviero per l' aiuto nell' organizzazione.

Grazie al sindaco di Monte Argentario, dottor Arturo Cerulli per aver preso parte sabato sera alla riuscitissima serata del torneo di burraco di Porto Ercole. Croce Rossa Italiana Comitato della Costa D' Argento ringrazia per la collaborazione l' Associazione Percorso Donna di Porto Ercole, l' Associazione Diportisti, la Coop Tirreno e la Sezione Soci, Pizzeria Il Fornetto di Orbetello, Mara Giovani di Grosseto ed altri commercianti di Porto Ercole che hanno donato i premi. E' stato organizzato l' evento per la raccolta fondi per acquistare "Gaia 2", la nuova ambulanza del Comitato con nuove apparecchiature elettromedicali.