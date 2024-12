Moria di pesci nella laguna di Orbetello. Dalla regione 188mila euro di ristori a imprese Ansedonia

Domande entro il 13 dicembre

Orbetello: Moria di pesci nella laguna di Orbetello: la Regione Toscana ha pubblicato un bando per la concessione di un contributo straordinario pari a complessivi 188mila euro come primo sostegno alle imprese che hanno subito gravi danni recati dall'evento ambientale.

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese, nonché ai professionisti che, a causa delle criticità ambientali che hanno colpito la laguna di Orbetello, hanno registrato nel periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 una riduzione di almeno il 30% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I destinatari devono avere la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel Comune di Orbetello, limitatamente alla frazione di Ansedonia, e devono essere in possesso di partita IVA.

L’aiuto economico, concesso nella forma di contributo a fondo perduto a parziale ristoro della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, verrà determinato in proporzione alla percentuale della perdita subita, nella misura minima di 5mila euro e comunque non superiore al valore della perdita stessa. Alle imprese e ai professionisti iscritte ed iscritti nel Registro delle imprese per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare sarà assegnato un contributo di mille euro.

Le domande d i agevolazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica, sul sito internet di Sviluppo Toscana, agenzia della Regione alla quale è stato assegnato il compito di gestire l’intervento, entro e non oltre le 16 del prossimo 13 dicembre.

“Si tratta di un primo passo importante per sostenere le imprese di Ansedonia che hanno subito gravi danni a causa della moria di pesci nella laguna di Orbetello – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto - Auspico che la Regione Toscana possa mettere in campo ulteriori misure per aiutare le imprese a superare un evento particolarmente impattante sull’economia dell’intero territorio”.

Per poter presentare domanda di contributo è necessario possedere specifici requisiti:

· Iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con Codici Ateco del Commercio all’ingrosso e al dettaglio (ad esclusione dei codici compresi tra 46.21 e 46.90); Codice Ateco 52.21.5 Gestione parcheggi; Codici Ateco della Sezione I, ovvero le attività di alloggio e ristorazione classificate dai codici compresi tra il 55.10 ed il 56.30; Codici Ateco della sezione N, ovvero noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; Codici Ateco della fascia 93.29.2 della sezione R Attività artistiche , sportive di intrattenimento e divertimento.

· Regolarità contributiva (DURC);

· Non essere in corso di procedure concorsuali;

· Non essere stati oggetto di revoca di precedenti bandi negli ultimi due anni;

· Essere in regola con gli obblighi in materia di responsabilità amministrativa, precedenti penali, contrasto al lavoro irregolare, procedimenti penali in corso in materia di lavoro, aiuti illegali non restituiti, divieto di intestazione fiduciaria, contrasto alla discriminazione, posizione debitoria verso il bilancio regionale e antiriciclaggio.

E’ importante ricordare che il bando si applica solo alle imprese che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% nel periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, il contributo è cumulabile con altri aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato.

Per ulteriori informazioni e assistenza gli associati possono contattare l’Ufficio Bandi di Confcommercio Grosseto scrivendo una mail a finanza.agevolata@confcommerciogrosseto.i