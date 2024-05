Meravigliosa domenica con le vele Este 24 davanti ad Artemare Club

Porto Santo Stefano: Domenica corsa è stata una giornata meravigliosa di vela davanti alla sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano con l’ultima regata del 30esimo campione italiano della classe Este 24, ammirata da tanti turisti e residenti. La barca con i colori del Circolo Canottieri Aniene “Draghetto” del socio Enrico de Crescenzo con alla tattica il consocio Luca Tubaro alla tattica e randa, Matteo Morellina trimmer, all’albero Luca Amato e a prua Giuliano Biasi, conferma la forza di detto Circolo in questa classe, prendendo l’eredità di Ridecosì di Alessandro Rinaldi dove garrisce anche il guidone di Artemare Club e di Aniene Young di Luca Tubaro, predecessori vincenti di quattro titoli italiani.

Al secondo posto si piazza il campione uscente, Milù 4 di Andrea Pietrolucci con alla tattica Luigi Ravioli. Al terzo posto un altro socio Aniene e Presidente dell’Associazione E24, Alessandro M. Rinaldi su Ridecosì, con alla tattica Giovanni Coccoluto insieme a Roberto E. de Felice. Il podio di Ridecosì per il Presidente della Classe è un’abitudine, agganciato alla vetta sin dalla prima prova, che conferma la performance dei soci del Circolo in questa Classe. Al quarto posto Vento dell’Este di Paolo Brinati, altro socio Aniene, in lotta fino all’ultimo per un posto sul podio, così come Ricca D’Este 27 e La Poderosa 2.0. Di recente la classe Este 24 aveva regatato davanti a Porto Santo Stefano il 27 aprile pomeriggio con il Trofeo GHC - Garofalo Health Care nell’ambito della La Lunga Bolina & Coastal Race Trofeo Banca Patrimoni Sella & C riempiendo il suo mare di vele rosa per la giornata mondiale della salute e la particolare attenzione data al mondo femminile. Enrico de Crescenzo, armatore-timoniere di Draghetto ha un importante palmares, nel 2021 ha vinto il Trofeo Arcipelago Toscano con il Grand Soleil 48 Race Luduan 2.0 e Artemare Club lo ha lungamente intervistato per raccontare la sua storia di velista molto presente all’Argentario, importante esempio per la gioventù del territorio.