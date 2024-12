"Potere e Intelligenza Artificiale", terzo incontro con il Laboratorio per la Pace 2024

Orbetello: Martedi 3 Dicembre alle ore 19:00 presso l'Agriturismo Monte Argentario in località Le Piane si terrà l'incontro promosso dal Laboratorio per la Pace di Orbetello sul tema "Potere e intelligenza artificiale".

Interverranno il giornalista e scrittore Nicola Zamperini, il Professore di Filosofia del Diritto Bruno Montanari. A presentare l'incontro sarà Andrea Parente.

L'obiettivo di questo appuntamento è quello di invitare i partecipanti a contribuire alla riduzione dell´inquinamento ambientale, per questo per il buffet che sarà servito al termine della discussione sarebbe opportuno portarsi piatti e posate da casa, un contributo per ridurre l'uso di plastica.

«L’intelligenza artificiale generativa sta cambiando - si legge nella nota degli organizzatori - e cambierà in maniera profonda alcuni aspetti della nostra vita. La conoscenza, l’informazione, il lavoro, sono tutti aspetti interessati in maniera radicale da questa nuova tecnica. Definirla tecnologia è poco.

Intelligenza artificiale è appannaggio oggi di poche aziende che hanno le risorse economiche e tecnologiche per poterla sviluppare e potersene servire. Tutto questo crea una profondissima diseguaglianza tra le persone, tra gli Stati, tra chi può accedere e sfruttare questa tecnologia e chi non può. Il meccanismo poi con cui l’intelligenza artificiale produce linguaggio è un meccanismo che va approfondito, perché cambia alla radice il modo in cui l’essere umano sì si relaziona alla tecnica, in posizione di una totale soggezione, visto che il controllo è di pochissimi».

Per informazioni: laboratorio_orbetello@inventati.org