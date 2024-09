Mensa scolastica: anticipato l’inizio del servizio dedicato a studenti con disabilità

Grosseto: L'esecutivo cittadino ha approvato un'aggiunta di 19mila 520 euro al contratto con il Coeso SdS per l’integrazione delle politiche sociali e socio-assistenziali. L'accordo, che prevede un finanziamento complessivo di poco superiore ai 640mila euro per interventi a sostegno di soggetti fragili, viene dunque ampliato a 660mila euro in modo da allargare la copertura temporale dei servizi offerti.



L'assistenza durante la refezione scolastica specifica per alunni con disabilità, solitamente avviata il Primo ottobre, sarà anticipata al 23 settembre, ovvero alla data d'inizio del servizio mensa ordinario, così da rispondere alle esigenze urgenti segnalate.

"Abbiamo deciso – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - di anticipare il sostegno per la mensa scolastica degli alunni con disabilità a partire dal 23 settembre, in modo da garantire un servizio continuativo e adeguato fin dall'inizio dell'anno scolastico. Questa decisione riflette il nostro impegno a supportare le famiglie e ad assicurare che tutti i nostri studenti possano partecipare pienamente alla vita scolastica".

"Con questa delibera – dichiarano l'assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano e l'assessore all'Istruzione Angela Amante - dimostriamo ancora una volta la nostra attenzione verso i bisogni specifici degli alunni con disabilità. Anticipare il servizio mensa significa dare una risposta concreta alle richieste delle famiglie e alle esigenze degli studenti: la copertura finanziaria ci permetterà di assicurare un supporto adeguato. Continueremo a lavorare per migliorare i servizi e garantire pari opportunità a tutti i nostri cittadini".