Massa Marittima: Irene Marconi presenta la Giunta comunale

Confermati nella squadra di Governo Giovannetti, Terrosi e Gucci a cui si aggiunge una new entry: Montemaggi



Massa Marittima: La sindaca di Massa Marittima Irene Marconi questa mattina ha ufficialmente presentato la nuova Giunta comunale durante l’incontro con la stampa che si è svolto in municipio. Confermati nella squadra di governo Maurizio Giovannetti, Ivan Terrosi e Grazia Gucci, ovvero i tre assessori con cui Marconi ha condiviso la precedente esperienza amministrativa nella Giunta guidata da Marcello Giuntini. A loro si aggiunge una new entry, si tratta di Sara Montemaggi, 40 anni, logopedista di Massa Marittima. Deleghe anche per il consigliere Lorenzo Balestri.

“E’ una giunta espressione della continuità con la precedente amministrazione comunale seppur con elementi di novità, –commenta la sindaca Irene Marconi – una scelta chiara e condivisa, che tiene conto del rapporto di fiducia, delle competenze individuali e dell’esperienza, elementi che ci consentono di procedere speditamente sui progetti già avviati con l’obiettivo di fare sempre di più e meglio per proiettare Massa Marittima nel futuro. Sono molto orgogliosa della squadra di Governo e sono convinta che la Giunta e i consiglieri sapranno lavorare bene insieme, con impegno, passione e competenza.”

Entrando nel dettaglio delle deleghe: la sindaca Irene Marconi seguirà personalmente Cultura, Turismo, Bilancio, Urbanistica e Rapporti con le associazioni che organizzano eventi.

Maurizio Giovannetti, svolgerà il ruolo di vicesindaco e di assessore esterno con deleghe ai Lavori pubblici, Personale, Progetti strategici per il turismo e il territorio, Polizia locale, Patrimonio e beni comuni, Balestro del Girifalco.

Ivan Terrosi sarà assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Viabilità e Trasporti, Decentramento, Caccia e Pesca e Protezione civile.

Grazia Gucci sarà l'assessora alla Sanità, Attività produttive e Commercio, Politiche sociali e della Casa, Pari Opportunità.

Sara Montemaggi, sarà l'assessora alla Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport

Al consigliere Lorenzo Balestri andrà la delega all’Agricoltura e alla Transizione digitale.