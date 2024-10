Massa Marittima festeggia il suo patrono San Cerbone tra abiti d'epoca e sbandieratori

Massa Marittima: Torna la tradizionale Festa di San Cerbone, patrono di Massa Marittima, in programma giovedì 10 ottobre, a partire dalle ore 15. Ad aprire le celebrazioni sarà la sfilata del corteo storico in costume medievale che partirà da piazza Cavour per raggiungere piazza Garibaldi, dove alle 15.30 si disputerà il Trofeo di San Cerbone, la gara di tiro con la balestra.



Alle 16.30 la festa proseguirà con l’esibizione della Compagnia Sbandieratori e Musici, mentre alle 17, nella Cattedrale di San Cerbone i terzieri massetani rinnoveranno l’antica tradizione del dono del censo al Vescovo, e del cero alla tomba di San Cerbone, una suggestiva cerimonia ricca di simboli. La giornata si concluderà con le premiazioni.

Al mattino, alle ore 11 in Cattedrale, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal neo arcivescovo di Firenze, Monsignor Gherardo Gambelli.

“La festa del patrono è l’occasione per i massetani di celebrare la storia secolare della città di Massa Marittima tra sacralità e folclore. – commenta Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore al Balestro del Girifalco - Una festa che conferma il rilievo assunto dalla nostra città nel panorama delle rievocazioni storiche, essendo riconosciuta come manifestazione di valenza regionale”.

“Un appuntamento importante che quest'anno coincide con la chiusura dell'anno sociale del triennio. – spiega Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri Massetani - Infatti a novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del Magistrato. Nel corso della cerimonia saranno premiati il re della balestra Tommaso Pesci e il vincitore del torneo San Cerbone e del Lupino d'Argento”.

La domenica 13 ottobre, alle 15.30, si disputerà il Trofeo San Cerbone dei piccoli balestrieri che si misureranno nella gara di tiro con la balestra. La gara sarà preceduta alle 15, dalla sfilata del corteo storico, da via Cavour a piazza Garibaldi. La festa si concluderà con l’esibizione dei giovani della Compagnia Sbandieratori e Musici in programma alle 16.30.