Lunedì si aprono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2025/2026

Grosseto: Il Comune di Grosseto informa che, dal 3 al 28 febbraio 2025, sarà possibile presentare la domanda di ammissione alle scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2025/2026.

Le scuole dell'infanzia interessate sono “Le Margherite”, “Il Folletto” (Istia d'Ombrone) e “Baticuore” (Batignano), insieme alle sedi di progetto di continuità educativa nido-scuola infanzia “Il Cappellaio matto” e “L'Arcobaleno”, nelle quali avranno priorità i bambini frequentanti i nidi comunali dei rispettivi plessi. Per le scuole dell'infanzia situate nelle due frazioni, la priorità sarà data ai bambini residenti nelle stesse.

Possono presentare domanda i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2025 e, in caso di disponibilità di posti, anche quelli che li compiono entro il 30 aprile 2026. I genitori devono indicare almeno una preferenza tra le scuole per evitare l'esclusione dalla graduatoria. Sono considerate prioritarie le ammissioni per bambini con disabilità certificata o in situazioni di grave disagio sociale, con Isee non superiore a 7mila 500 euro.

La domanda, da compilare esclusivamente online tramite Spid, è raggiungibile sul sito del Comune di Grosseto, nella sezione dedicata alle scuole dell'infanzia. Il termine ultimo è il 28 febbraio 2025.

Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0564/488777 – 778 o inviare un'email a servizieducativicomunali@comune.grosseto.it.