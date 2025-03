Attualità 8 marzo, sciopero generale per l'intera giornata. Garantiti i servizi essenziali nel settore ambientale 6 marzo 2025

Firenze: Alia Multiutility informa gli utenti che le organizzazioni sindacali hanno comunicato l'adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto da FLAICA UNITI CUB e FIP CGIL Toscana proclamato per l'intera giornata di sabato 8 marzo. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 Comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti (ai sensi L.146/90 e relativi accordi sindacali nazionali) i seguenti servizi minimi essenziali : raccolta e trasporto rifiuti definiti pericolosi; raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri; pulizia di mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale. Saranno anche garantite le attività di raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria e per ogni altro caso oggetto di ordinanza da parte dell'Autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza, oltre al presidio di pronto intervento e al servizio di centralino. Alia Multiutility si attiverà, per quanto possibile, tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel tempo minore possibile. Seguici



