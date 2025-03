Sanità, Gabbrielli: «Serve più attenzione al nostro territorio da parte della Regione»

Grosseto: "Il tema della salute riguarda tutti i cittadini, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Negli ultimi anni si avverte l’esigenza di un servizio che, per il territorio grossetano, dovrebbe essere più capillare, in modo da garantire le giuste soluzioni. In realtà lo scenario propone una realtà molto distante, soprattutto nella provincia di Grosseto, territorio molto vasto con un’età media elevata dei residenti, quindi con probabilità più alte di esigenze mediche. Il quadro generale viene completato da un reddito medio dei grossetani, inferiore alle altre realtà dell’area vasta come Arezzo e Siena.

La conseguenza immediata è che la sanità pubblica è spesso l’unica opportunità per curarsi. «Sarebbe arrivato il momento di riconoscere a Grosseto un ruolo più centrale e meno di dipendenza alle province di Siena e di Arezzo – spiega il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli –. Grosseto ha bisogno di risorse economiche da poter investire in nuove tecnologie, servizi e medici, sia negli ospedali che nell'assistenza territoriale in primis la medicina di base. Su questo tema è importante aprire un confronto serio e costruttivo, che veda al centro il benessere e i bisogni di salute delle persone, insomma il miglioramento di un sistema sanitario che rappresenta la spina dorsale di una comunità». Su quest’ultimo punto il consigliere comunale di Forza Italia Ppe auspica che anche il consiglio comunale aperto sulla sanità, richiesto da Gabrielli nell'estate 2023, si possa realizzare.

«La recente classifica pubblicata su Italia Oggi sulla qualità della vita – prosegue Gabbrielli – ha posizionato la provincia di Grosseto ultima in Toscana, perdendo 8 posizioni nella classifica nazionale. Questo dato ci deve far riflettere, soprattutto per quanto riguarda il settore sanitario. Pur consapevole che tali classifiche siano spesso parziali, ritengo siano comunque utili per individuare quei margini di miglioramento e stimolare interventi concreti». Del resto Forza Italia Ppe ha sempre lavorato con impegno per monitorare i servizi sanitari, proponendo interventi di efficientamento e di tutela per il personale sanitario, rafforzando la collaborazione con Ausl Toscana Sud-Est, Società della salute, Asp, organizzazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore. «Tuttavia, è importante sottolineare – conclude Gabbrielli – che la gestione della sanità, dalla destinazione e programmazione delle risorse all'organizzazione dei servizi, è una competenza regionale e quindi appare evidente che occorra più attenzione e più vicinanza alla provincia di Grosseto. Il consigliere conclude con l'auspicio per una maggiore rappresentatività di Grosseto in Azienda usl che negli ultimi anni purtroppo è mancata".