Farmacia 4.0: Crescono esami diagnostici, screening salvavita e telemedicina

Crescono esami diagnostici, screening salvavita e telemedicina. In Italia, il 70 per cento delle Farmacie aderisce alla Farmacia dei Servizi. “La Farmacia è strategica per avvicinare servizi e prevenzioni alla casa dei cittadini”. Nuovi orizzonti tecnologici e le integrazioni proposte alla legge regionale 16/2000 nell'incontro di Federfarma a Siena.

Siena: Oggi, a distanza di 15 anni dal decreto legislativo 153/2009 e successivi decreti 2010 e 2011, la nuova Farmacia dei Servizi 4.0. coinvolge oltre il 70% delle farmacie in Italia e offre un'assistenza di prossimità efficace e capillare, fornendo ai cittadini servizi di screening e prevenzione articolati regione per regione – vv. dati Cittadinanzattiva/FederFarma febbraio 2025 (1).

L'implementazione di questi servizi va gestita nel rispetto delle regole e dei contesti di appartenenza territoriale e rende necessaria la formazione continua e completa dei farmacisti, l'adozione di nuove tecnologie, la collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni di categoria. In questa prospettiva per la Regione Toscana, il 5 marzo sera a Siena presso la sala convegni di FederFarma si è tenuto un incontro – promosso da FederFarma Siena Atifasi servizi per la farmacia e da MedEA - dedicato all'evoluzione tecnologica e normativa della farmacia dei servizi 4.0. , quali modifiche portare alla legge regionale toscana 16/2000, come rafforzare il ruolo di assistenza di prossimità che la farmacia ricopre al fianco dei cittadini 24 ore su 24.

"Una preziosa e necessaria occasione di confronto per approfondire il ruolo strategico - territoriale della telemedicina nella farmacia dei servizi, qui in Toscana – ha sottolineato Vincenzo Telesca membro SIT Società Italiana Telemedicina intervenuto sul tema dell'affidabilità e sicurezza dei provider, pilastri fondamentali nell'implementazione della farmacia dei servizi - La farmacia va vista come un punto fondamentale della presa in carico dei pazienti, in particolare cronici, anche in aree rurali poco collegate ai servizi sanitari. Oggi i dibattiti sono molto accesi su come implementare correttamente i servizi di la telemedicina, quindi, è fondamentale creare occasioni di formazione/educazione/confronto con farmacisti e autorità del territorio come quello che si è tenuto a Siena."

“Federfarma Siena rappresenta le 77 farmacie private della nostra provincia” ha ricordato la Dr.ssa Maria Elena Franceschini, presidente Federfarma Siena “ Delle 77 farmacie senesi, 50 effettuano servizi come test orofaringei, autoanalisi, pressione, vaccinazioni ed almeno 20 hanno anche già iniziato servizi di telemedicina come ecg ed holter. A Siena ci siamo confrontati con la Regione Marche, una delle prime regioni a convenzionare la telemedicina, con i rappresentanti delle istituzioni e con i colleghi che hanno portato la loro esperienza sul territorio. Tutto questo per evolvere nel nostro ruolo di farmacisti e per un servizio migliore a favore della nostra comunità".

A sua volta, il Dr. Marco Meconi – Presidente Federfarma Marche sviluppando il tema delle tecnologie al servizio della presa in carico del paziente, ha voluto ribadire che “la visione della nuova farmacia strategica all'interno del nuovo modello di assistenza territoriale si servirà di tecnologie per avvicinare il paziente, residente anche nelle aree interne e più remote ai suoi bisogni di salute, ne sono già esempio le sperimentazioni sulla telemedicina, l'aderenza alla terapia e la presa in carico del paziente”

All'incontro di ieri sera, introdotto dalla Dr.ssa Maria Elena Franceschini presidente Federfarma Siena sono intervenuti: Dott. Marco Meconi – Presidente Federfarma Marche ; Dott. Roberto Giotti – Federfarma Arezzo ; Dott. Francesco Palermo - Segretario Federfarma Grosseto ; Dott. Rodolfo Bassi - Direttore della UOC farmaceutica territoriale dell'area provinciale senese, farmacista dirigente ausl Toscana sud est ; Dott. Vincenzo Telesca - Membro SIT . È seguita la Tavola rotonda “Esperienze sul territorio - la farmacia dei servizi vicina al cittadino” coordinata da Dr. Marco Venturi - Presidente AFITASI srl con il Dr. Marco Carlucci - Institutional & Commercial manager MedEA Telemedicina e il Dr. Alessandro Garaffi - Segretario Ordine dei farmacisti di Siena .