Massimo Sbrilli è il nuovo segretario generale della Federazione Pensionati di Cisl Grosseto

Grosseto: È Massimo Sbrilli il nuovo segretario generale della Federazione Pensionati di Cisl Grosseto. Si è tenuto ieri, mercoledì marzo, all'hotel Granduca di Grosseto, il congresso per scegliere la composizione della segreteria che guiderà la federazione nei prossimi mesi. A fianco di Sbrilli, sono stati eletti Fabio Carruale e Virginia Bevilotti.

Il congresso è arrivato dopo un periodo, che si è protratto dallo scorso ottobre, in cui la Federa-zione è stata guidata dal commissario Luca Burgalassi.

Nella sua relazione ha sottolineato come da questo congresso si deve partire per rinnovare le cariche, come è stato fatto, e per rimettere in moto la federazione ampliando l'informazione ai pensionati sull'attività svolta ei risultati raggiunti, oltre a sensibilizzare la federazione sulle truffe, sulle misure di sicurezza e la formazione per l'utilizzo di strumenti tecnologici e sul nuovo modello di sanità territoriale che dovrà essere organizzato quanto prima. Sarà fondamentale anche continuare ad ascoltare i bisogni delle persone per costruire relazioni, tutelare le famiglie e avere un confronto serrato con le istituzioni sanitarie a livello territoriale, soprattutto per trovare soluzioni concrete alle necessità delle persone anziane. Oltre a questo, in un sistema a ripartizione, con un'evoluzione demografica negativa, diventa sempre più necessario realizzare la separazione tra previdenza e assistenza.

La segreteria neo eletta, quindi, si impegna nel continuare a mantenere alta la presenza sul territorio attraverso i presidi, nel migliorare la comunicazione attraverso la formazione e l'informazione, anche sulle convenzioni della Federazione nazionale dei pensionati che possono essere utilizzati per consentire di accedere a prestazioni e servizi a prezzi vantaggiosi.

“Al segretario Sbrilli e alla segreteria tutta - commenta Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto - faccio i miei auguri di buon lavoro, certo che la Federazione Pensionati sarà un punto di sostegno importante, anche in termini di proposte sulle attività e le iniziative di approfondimento, per tutta l'unione sindacale territoriale”.

Nella foto, da sinistra: Fabio Carruale, Virginia Bevilotti e Massimo Sbrilli.