Libri: "Nessun brutto voto è per sempre" di Alessandro Artini. Domani al Lux di via Orcagna

Sabato 9 novembre alle ore 17,00 presso il Lux lounge Drink di via Orcagna a Grosseto, l'autore del Libro: "Nessun brutto voto è per sempre" Alessandro Artini presenterà la sua opera dialogando con il pubblico presente. Artini, che è anche presidente dell'Associazione "Anna Magnani" di Grosseto, punta molto sulla tematica rivolta ai giovani studenti: "oltre i voti: comprendere i giovani e prepararli al futuro".



