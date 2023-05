Cronaca Lavori: Messa in sicurezza via Palestro 17 maggio 2023

Redazione In arrivo una nuova asfaltatura ma sara’ pavimentata in pietra

Castiglione della Pescaia: Migliorata dall’amministrazione comunale la sicurezza del manto stradale nella parte di piazza Garibaldi che si incrocia con via Palestro nel centro del paese. «Un’opera pubblica realizzata con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza dei cittadini che transitano in bicicletta o vanno a piedi e possono così evitare rischi dovuti al manto stradale a volte mediocre», spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessora ai Lavori pubblici Susanna Lorenzini anticipando anche le future lavorazioni previste per quella location. «Al momento – riferiscono - è stata data priorità alla sicurezza nell’ottica di un futuro miglioramento estetico che prevede la sostituzione della superficie in asfalto con una posa di lastre in pietra, materiale di pregio che si abbinerà alla pavimentazione di corso della Libertà e dei due lungomari».

