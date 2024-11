La Toscana sostiene lo sport, aperto il bando da 3,5 milioni

Firenze: La Toscana continua a sostenere lo sport, a tutti i livelli. E’ stato approvato dalla Giunta regionale e pubblicato il nuovo bando per il sostegno alle attività delle società sportive, finanziato con risorse statali e regionali. Il bando mette a disposizione del mondo dello sport toscano in tutto oltre 3,5 milioni di euro, articolati su due diverse linee di intervento, una – da circa 3 milioni di euro - destinata alle Associazioni sportive dilettantistiche con sede in Toscana, l’altra – da 500.000 euro – rivolta ai Comitati e alle Delegazioni regionali toscane di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal CIP.

“Lo sport – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - rappresenta nella vita delle nostre comunità un fattore sempre più importante di formazione per i giovani, aggregazione sociale e motore di sviluppo per il volontariato nelle società sportive. Una ricchezza che la Regione Toscana ritiene fondamentale, per questo abbiamo destinato alle nostre società sportive, spesso animate da passione, idealità e senso di appartenenza ai territori, un bando che assegna 3 milioni alle associazioni dilettantistiche e 500.000 euro ai Comitati e alle Delegazioni regionali di Federazioni nazionali. Questo impegno conferma il nostro reale interesse per questo settore e caratterizza la Toscana, anche a livello nazionale, dimostrando che per noi il sostegno allo sport è una scelta prioritaria”.

Il bando è aperto dal 30 ottobre e lo resterà fino alle ore 13 del 21 novembre.

Saranno ammesse a finanziamento le spese sostenute per la promozione delle attività, quelle di affitto e noleggio, le spese ordinarie (ad esempio i compensi per istruttori, allenatori e tecnici, le utenze, la gestione di affiliazioni e tesseramenti, etc), i premi per eventi e manifestazioni. La linea di intervento riservata alle associazioni sportive prevede un contributo massimo richiedibile da parte di ciascun ente di 2.500 euro, mentre la linea di intervento per Comitato e Delegazioni ha un tetto massimo di ciascun finanziamento fissato a 25.000 euro, fino ad esaurimento risorse.

Il bando è consultabile sul sito della Regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-il-sostegno-alla-diffusione-dello-sport-annualit%C3%A0-2024