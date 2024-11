"40 FINGERS", il Guitar Quartet ritorna dal vivo con un nuovo concerto. A dicembre a Grosseto

Grosseto: Considerati da critica e pubblico il nuovo fenomeno mondiale del crossover, i 40 Fingers sono il fenomenale quartetto di chitarristi che a suon di milioni di visualizzazioni sta conquistando i social in tuo il mondo (oltre 100 milioni di views) con le proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e un endorsement ufficiale come quello dei Queen, che hanno applaudito e pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody (social Queen website).

I 40 Fingers sono stati apprezzati anche da numerose star della musica nazionale e internazionale che li hanno voluti per duettare assieme: da Andrea Bocelli alla cantante statunitense Tory Kelly, passando per Andy Summers dei The Police per rivisitare la celebre “Bring on the Night”.

Dopo il successo del tour negli USA con 23 concerti nei club e teatri delle principali città americane (da New York a Los Angeles, passando per Chicago, Boston, Washington, Atlanta, Nashville, San Francisco, etc.) e il successo dei concerti estivi negli anfiteatri europei (soldout in prevendita la data del 19 luglio al Teatro Romano di Verona), i 40 FINGERS annunciano il ritorno live in Italia con un nuovissimo concerto – prodotto da VignaPR e Good Vibrations – che a dicembre approderà nei teatri italiani.

Ognuno con una forte storia musicale e un background diverso, i quattro musicisti assieme esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio che parte dalla rivisitazione per quattro chitarre di brani rock e pop per arrivare alle loro composizioni originali. La passione condivisa dai quattro per il mondo del cinema e delle serie tv e per le loro musiche ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione a “40 dita” dei due momenti principali dell’opera di John Williams sulla saga di George Lucas, ovvero Star Wars, L’Ulmo dei Mohicani, un sensazionale medley della Disney e il medley da Harry Potter, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.

Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers che, accompagna da una produzione visiva altamente spettacolare ideata da alcuni tra i migliori light designer europei, proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza conni linguistici e geografici attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri brani che spaziano tra i generi a 360 gradi, unendo ed emozionando gli amanti della musica.

Saranno a Grosseto, al Teatro Moderno, il prossimo 6 dicembre.

