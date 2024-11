Follonica: La stella del Follonica Hockey si è accesa anche a Firenze, illuminata dal conferimento di una coppa consegnata al sodalizio biancoazzurro da Antonio Mazzeo , presidente del Consiglio Regionale della Toscana , per l'ennesimo successo conquistato, la Supercoppa 2024. La cerimonia si è svolta nella appena restaurata Sala del Gonfalone , presenti anche i consiglieri regionali Francesco Gazzetti e Donatella Spadi , convintamente tutti concordi sui meriti del sodalizio follonichese, non solo per quest' ultimo trofeo ma anche per la bacheca che è riuscita ad arricchire nel corso dei decenni, unico club italiano che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nell'hockey a rotelle. A rappresentare la società follonichese ed a ricevere la coppa il presidente Franco Ciullini - che ha ricordato sia il ruolo sociale svolto nel territorio con il miglior settore giovanile italiano che l'impegno prettamente volontario del corpo sociale - insieme ad alcuni consiglieri del direttivo.





Assenti giustificati giocatori e tecnici, in quanto impegnati nel turno infrasettimanale di serie A1 a Novara, nel quale è uscita vittoriosa anche se con un risultato di misura 4 a 3. Nonostante l'assenza di bomber Francesco Banini, gli Azzurri tengono in mano le redini della partita per almeno tre quarti di gara, rischiando, ma invece Thiel con un tiro deviato dalla difesa, riesce a far conquistare tre sudati punti. Franchi apre le danze con un'azione personale nello stretto, ma la risposta del Novara arriva al termine del primo tempo con una rete di Brusa. Ma è più lesto Marco Pagnini che segna a 10 secondi dalla fine del primo tempo. Nel secondo tempo i padroni di casa pareggiano con gol di Petrocchi ma immediatamente dopo 20 secondi il Follonica va di nuovo in vantaggio con gol di Davide Banini. Dopo un blu a Banini pareggia di nuovo il Novara grazie al tiro diretto di Ortiz. A 3 minuti dalla fine un tiro da fuori area di Max Thiel impatta sui difensori avversari ed entra in rete.

Il team di Silva ha riportato un buon risultato per la classifica. I maremmani giocheranno di nuovo sabato, al capannino di Follonica contro il Giovinazzo.