La stagione del Teatro degli Arrischianti di Sarteano si apre con la clownerie

Lo spettacolo di clown ideato e interpretato da Angelika Georg, in arte Papuhh, per Teatro Schabernack

Sarteano: Sabato 7 Dicembre alle ore 17:30 andrà in scena al Teatro Comunale degli Arrischianti di Sarteano "OPPLA", il primo spettacolo della nuova stagione teatrale. Si tratta di un coinvolgente spettacolo di clown ideato e interpretato da Papuhh (Angelika Georg) per Teatro Schabernack. In questa avventura teatrale, Papuhh si imbatte in un mondo di incontri casuali, dove la sua curiosità lo porta a fermarsi in un luogo che, forse, non avrebbe dovuto esplorare. Ma la sua gioia di interagire con gli altri esseri umani è troppo forte per resistere! "OPPLA" è un viaggio di scoperta, ricco di inciampi e sorprese, dove ogni situazione diventa un'opportunità per incantarsi con le proprie trovate. Con un linguaggio semplice, fatto di poche parole e molti sorrisi, lo spettacolo promette di intrattenere il pubblico con astuzia e un pizzico di suspense. La durata dello spettacolo è di 50 minuti, ed è adatto a bambini a partire dai 5 anni.

Lo spettacolo è stato preceduto dal laboratorio "La scoperta del naso" (Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre dalle 15 alle 20), dedicato all'arte del clown e condotto da Angelika Georg. Questo percorso non è solo un'opportunità per esplorare il mondo del clown, ma un viaggio profondo verso la scoperta di sé e dell'autenticità umana. Il clown infatti non è un semplice ruolo teatrale; è un vero e proprio stato d’animo. Indossare il naso rosso rappresenta una trasformazione: da essere razionali a esseri ingenui, in grado di esplorare la propria interiorità e scoprire spazi di gioco, leggerezza, fantasia e amore.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito web della Nuova Compagnia degli Arrischianti (www.arrischianti.it) oppure contattare i numeri 347 759 3716 - 393 522 5730